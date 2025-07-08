İzmir'deki Öğrenciler Geçmişi Illüstrasyonlarla Yaşatıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

İzmir'deki Öğrenciler Geçmişi Illüstrasyonlarla Yaşatıyor

08.07.2025 12:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mesleki ve teknik liselerdeki öğrenciler, kültürel mirası gezip illüstrasyonlarla geleceğe aktarıyor.

İzmir'de, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin grafik tasarımı ve fotoğrafçılık bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, kültürel miras alanlarını gezerek edindikleri izlenimleri illüstrasyonlara dönüştürüyor.

TÜBİTAK destekli projeyle yürütülen çalışmalarda gençler hem tarih öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek geçmişin izlerini geleceğe aktarıyor.

Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Kültürel Miras ve Arkeoloji Işığında Mesleki Eğitimde İllüstrasyon Uygulamaları" projesiyle, İzmir'in farklı ilçelerinden 11 okuldan gelen 24 öğrenci Smyrna Agorası'ndan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na, Pergamon Antik Kenti'nden Yeşilova Höyüğü'ne kadar birçok kültürel miras alanını ziyaret etti.

Ziyaretlerde rehberlik yapan uzmanlar eşliğinde parşömen yapımı, kil objeler, halı dokuma gibi uygulamalı etkinliklere katılan öğrenciler, edindikleri deneyimleri çizimlerine ve fotoğraf kompozisyonlarına yansıtarak kültürel belleğe katkı sunuyor.

Geçmişi çizerek öğreniyorlar

Öğrencilerin ziyaretlerinden biri de Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü oldu. Buradaki antik dönem yaşamını deneyimleyen gençler, deri kıyafetler giyerek buğday öğüttü, sapan attı ve kil ile kendi tasarımlarını yaptı.

Proje yürütücüsü tarih öğretmeni ve arkeolog Esin Dalkılıç, AA muhabirine, projenin temel amacının meslek lisesi öğrencilerine hem mesleki hem sanatsal gelişim imkanı sunmak olduğunu söyledi.

Gençlerin kültürel miras farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle hem kültürel mirası tanıyacaklar hem de bunu gelecek nesillere aktarmak için illüstrasyon çalışmaları yapacaklar. Projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamamız açısından oldukça önemli ve anlamlı. Çünkü iyi bir illüstrasyon yapmak, öğrencinin yapacağı çalışmada kendini iyi ifade etmesini sağlamak ve güzel hikayeleri biriktirmekle oluyor."

Dalkılıç, 5 günde 27 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerin sadece kitaplardan bilgi edinmesi değil, geçmişi yaşayarak öğrenmesi çok önemli. Yeşilova Höyüğü'nde yaptığımız etkinlikte çocuklarımız ilk İzmirlileri, ilk yerleşim yerini deneyimlemiş oldu." dedi.

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ise öğrencilere arkeolojik kazı süreçleri ve bölgenin tarihçesi hakkında bilgi vererek, kültürel mirasın nasıl korunduğunu anlattı.

Öğrencilerin alan ziyaretinden sonra eski çağ yaşamını hayal güçlerinde canlandırdığını belirten Derin, "Bu düşüncelerini kil ile tasarıma döktüler. Bu uygulamalar onların yeteneklerini ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Projede yer alan 10. sınıf öğrencisi Laçim Yaman, proje sayesinde tarihe olan ilgisini arttığını belirterek, "Birçok tarihi mekanda bulunduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Geçmişimizi bilmeden geleceğe devam edemeyiz." diye konuştu.

Katılımcılardan Tuğçe Akçit ise el becerilerini geliştiren uygulamalı çalışmaların, illüstrasyon yeteneğine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Tübitak, Eğitim, Sanat, Miras, izmir, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'deki Öğrenciler Geçmişi Illüstrasyonlarla Yaşatıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayşe Barım’a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı Ayşe Barım'a tutukluluk devam kararı: Ünlüler gözyaşlarıyla adliyeden ayrıldı
Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı Fenerbahçe, Makedon ekibinin hisselerini satın aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile DEM Parti heyeti arasındaki görüşme sona erdi
DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diliyorum DEM Partili Pervin Buldan: Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet diliyorum
Giresunspor’a Süper Lig müjdesi Giresunspor'a Süper Lig müjdesi
Ayşe Barım’ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı Ayşe Barım'ın davasında 12 ünlü isim hakkında zorla getirme kararı
Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti Kıskanç sevgili dehşeti: Kız arkadaşıyla konuşan adamın kulağını kesti
12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler’den ilk açıklama 12 askerin şehit olduğu olayla ilgili Bakan Güler'den ilk açıklama
1. Lig’de yeni sezonun fikstürü çekildi İşte ilk haftanın maçları 1. Lig'de yeni sezonun fikstürü çekildi! İşte ilk haftanın maçları
Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma Yanan otelde denetim yapan sanıktan acılı aileleri çileden çıkaran savunma
Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın Osimhen mesaj yolladı: Size geleceğim, Napoli ile anlaşın

11:38
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
Kartalkaya davasında sanık Cemal Özer: Yangını gördüm ama kimseyi uyandırmadım
10:45
Bahçeli’den Özgür Özel’e hem tepki hem destek
Bahçeli'den Özgür Özel'e hem tepki hem destek
09:48
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor İşte ön plana çıkan model
Lise eğitimi yeniden şekilleniyor! İşte ön plana çıkan model
09:31
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel’den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
Baklava kutusundaki rüşvetle ilgili Özgür Özel'den çok konuşulacak sözler: Haberler iç açıcı değil
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
17:39
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
Avrupa devleri Türk yıldızlara kancayı tek tek takıyor
17:28
Luka Modric’i resmen açıkladılar Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
Luka Modric'i resmen açıkladılar! Ağustos ayında yeni takımına katılıyor
17:22
İtalyanlar Fenerbahçe’nin istediği yıldızı açıkladı Özel jeti bile hazır
İtalyanlar Fenerbahçe'nin istediği yıldızı açıkladı! Özel jeti bile hazır
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti’den ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen DEM Parti'den ilk açıklama
16:39
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
Akasya Asıltürkmen: Önceki hayatımda katildim, öldürme potansiyelim var
16:38
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Paralimpik sporcunun 12 yılda kazandığı madalya sayısı görenleri hayrete düşürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 12:47:13. #7.12#
SON DAKİKA: İzmir'deki Öğrenciler Geçmişi Illüstrasyonlarla Yaşatıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.