İzmir'deki Öğrenciler Geçmişi Illüstrasyonlarla Yaşatıyor

İzmir'de, mesleki ve teknik Anadolu liselerinin grafik tasarımı ve fotoğrafçılık bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, kültürel miras alanlarını gezerek edindikleri izlenimleri illüstrasyonlara dönüştürüyor.

TÜBİTAK destekli projeyle yürütülen çalışmalarda gençler hem tarih öğreniyor hem de el becerilerini geliştirerek geçmişin izlerini geleceğe aktarıyor.

Konak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından TÜBİTAK 4004 - Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında yürütülen "Kültürel Miras ve Arkeoloji Işığında Mesleki Eğitimde İllüstrasyon Uygulamaları" projesiyle, İzmir'in farklı ilçelerinden 11 okuldan gelen 24 öğrenci Smyrna Agorası'ndan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na, Pergamon Antik Kenti'nden Yeşilova Höyüğü'ne kadar birçok kültürel miras alanını ziyaret etti.

Ziyaretlerde rehberlik yapan uzmanlar eşliğinde parşömen yapımı, kil objeler, halı dokuma gibi uygulamalı etkinliklere katılan öğrenciler, edindikleri deneyimleri çizimlerine ve fotoğraf kompozisyonlarına yansıtarak kültürel belleğe katkı sunuyor.

Geçmişi çizerek öğreniyorlar

Öğrencilerin ziyaretlerinden biri de Bornova ilçesindeki 8 bin 500 yıllık Yeşilova Höyüğü oldu. Buradaki antik dönem yaşamını deneyimleyen gençler, deri kıyafetler giyerek buğday öğüttü, sapan attı ve kil ile kendi tasarımlarını yaptı.

Proje yürütücüsü tarih öğretmeni ve arkeolog Esin Dalkılıç, AA muhabirine, projenin temel amacının meslek lisesi öğrencilerine hem mesleki hem sanatsal gelişim imkanı sunmak olduğunu söyledi.

Gençlerin kültürel miras farkındalıklarını artırmayı hedeflediklerini ifade eden Dalkılıç, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz çeşitli etkinliklerle hem kültürel mirası tanıyacaklar hem de bunu gelecek nesillere aktarmak için illüstrasyon çalışmaları yapacaklar. Projemizin TÜBİTAK tarafından desteklenmesi, mesleki eğitimin ne kadar önemli olduğunu vurgulamamız açısından oldukça önemli ve anlamlı. Çünkü iyi bir illüstrasyon yapmak, öğrencinin yapacağı çalışmada kendini iyi ifade etmesini sağlamak ve güzel hikayeleri biriktirmekle oluyor."

Dalkılıç, 5 günde 27 etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, "Öğrencilerin sadece kitaplardan bilgi edinmesi değil, geçmişi yaşayarak öğrenmesi çok önemli. Yeşilova Höyüğü'nde yaptığımız etkinlikte çocuklarımız ilk İzmirlileri, ilk yerleşim yerini deneyimlemiş oldu." dedi.

Yeşilova Höyüğü Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin ise öğrencilere arkeolojik kazı süreçleri ve bölgenin tarihçesi hakkında bilgi vererek, kültürel mirasın nasıl korunduğunu anlattı.

Öğrencilerin alan ziyaretinden sonra eski çağ yaşamını hayal güçlerinde canlandırdığını belirten Derin, "Bu düşüncelerini kil ile tasarıma döktüler. Bu uygulamalar onların yeteneklerini ortaya çıkarıyor." ifadesini kullandı.

Projede yer alan 10. sınıf öğrencisi Laçim Yaman, proje sayesinde tarihe olan ilgisini arttığını belirterek, "Birçok tarihi mekanda bulunduğum için kendimi şanslı hissediyorum. Geçmişimizi bilmeden geleceğe devam edemeyiz." diye konuştu.

Katılımcılardan Tuğçe Akçit ise el becerilerini geliştiren uygulamalı çalışmaların, illüstrasyon yeteneğine katkı sağladığını ifade etti.