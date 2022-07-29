İzmir'de 1800 yıllık heykel başı bulundu - Son Dakika
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İzmir'de 1800 yıllık heykel başı bulundu

29.07.2022 17:06

İzmir Smyrna Tiyatrosu kazılarında, mitolojik varlık olan Satyros'a ait bir heykel başı bulundu.

İzmir Smyrna Tiyatrosu kazılarında, mitolojik varlık olan Satyros'a ait bir heykel başı bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı izniyle İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından Kadifekale bölgesinde bulunan İzmir Smyrna Tiyatrosu'ndaki kazı çalışmalarında "Doğu Vomitoryum" olarak adlandırılan alanda insan başı ölçülerine sahip heykel başına rastlandı.

Heykel başının mitolojik varlık olan Satyros'u simgelediği ve milattan sonra 2'nci yüzyılda yapıldığı belirlendi.

Kazı Heyeti Başkanlığını yürüten İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Türk İslam Arkeolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Akın Ersoy, AA muhabirine, vomitoryumların tiyatrolarda izleyicilerin sandalyelerine ulaşmak amacıyla kullandığı bağlantı noktaları olduğunu söyledi.

Tiyatro kazıları çerçevesinde 2021 yılından bu yana "Batı Vomitoryum" bölümünde çalıştıklarını ifade eden Ersoy, tarihi buluntuya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu kazılarda Satyros'a ait bir heykel başı tespit ettik. Satryros mitolojik bir varlık ve tiyatroların koruyucu tanrısı olarak bilinen Dionysos'un olduğu mekanlarda bulunuyor. Erkek bir mitolojik varlığı anlatan bu esere tiyatronun bulunduğu alanda rastlanması da önemli."

Ersoy, temizlik çalışmaları tamamlandıktan sonra heykel başının İzmir Arkeoloji Müzesine teslim edileceğini söyledi.

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Kaynak: AA

Smyrna, Çelebi, İzmir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat İzmir'de 1800 yıllık heykel başı bulundu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de 1800 yıllık heykel başı bulundu - Son Dakika
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