Tama Mezarlığı'nda, Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra Tokyo Türk Cemiyeti başkanlarından Ahmet Vahap, Ahmet Apanay, Türk güreşçi Yusuf Toruko ve oğlu Claude Yusuf ile televizyon programı sunucusu Hannan Safa gibi isimlerin kabirleri bulunuyor.

Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra İslam ve Türk büyüklerinin mezarlarının bakım ve temizliğini yapan katılımcılar, daha sonra kabirleri çiçeklendirdi.

Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika › Kültür Sanat › Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi - Son Dakika

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