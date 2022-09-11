Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

11.09.2022 08:02
Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi

Japonya'nın başkenti Tokyo'da defnedilmiş İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin bakımı yapıldı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da defnedilmiş İslam ve Türk büyüklerinin kabirlerinin bakımı yapıldı.

Türk sivil toplumu temsilcileri, Japonya Diyanet Vakfı ve Tokyo Camisinin organizasyonuyla başkentin Fuçuu bölgesindeki Tama Mezarlığı'nda bir araya geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Tokyo Camisi İmam Hatibi Muhammet Rıfat Çınar, İslam'ı Japonya'ya tanıtan Müslüman seyyah Abdürreşid İbrahim'in kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu.

Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra İslam ve Türk büyüklerinin mezarlarının bakım ve temizliğini yapan katılımcılar, daha sonra kabirleri çiçeklendirdi.

Programa, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen de katıldı.

Mezarlıkta, Tokyo Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Raşit Alas dua etti.

Tama Mezarlığı'nda, Abdürreşid İbrahim'in yanı sıra Tokyo Türk Cemiyeti başkanlarından Ahmet Vahap, Ahmet Apanay, Türk güreşçi Yusuf Toruko ve oğlu Claude Yusuf ile televizyon programı sunucusu Hannan Safa gibi isimlerin kabirleri bulunuyor.

YORUMLAR
500
Naruhito, 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı Naruhito, 2. Elizabeth'in vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı Toyota'dan batarya üretimi için devasa yatırım! Toyota'dan batarya üretimi için devasa yatırım!
Kaynak: AA

Japonya, Tokyo, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:21 Osmanlı'yla ilgili sözleri gündem olan Tunç Soyer'den 'Atatürk' savunması: Ben Nutuk'tan ilham aldım
23:50 Tarkan, İzmir'deki efsane konser sonrası paylaştı: Ne kadar özlemişiz böyle olmayı
23:36 Trabzon'da korkunç olay! Çöplerin arasında bebek cesedi bulundu
23:16 Emirhan İlkhan'ın Inter maçındaki hareketi Torino taraftarını çileden çıkardı
22:33 CHP'den 4 isme Saadet Partili başkandan ağır sözler: Bu zihniyetlerin Millet İttifakı'nda yeri olamaz
22:27 Fatih Karagümrük konuk ettiği Giresunspor karşısında 90+2'de Diagne ile puanı kopardı
22:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan resti çekmişti! ABD'den Türkiye'ye 'savaş uçağı' tehdidi geldi: Rusya'dan alırsanız yaptırım uygularız
21:55 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasından yakalanan zanlıdan ilginç sözler: Birini mi öldürmüşüz?
21:53 Barcelona maçına ara verildi! Tribünde rahatsızlanan taraftara şok cihazını yetiştiren kaleci alkış tapladı
21:52 İndirim kısa sürdü! Tarım Kredi'deki fiyatlar zincir marketlerin bile üzerini gördü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 08:02:33. #1.11#
SON DAKİKA: Japonya'da İslam ve Türk büyüklerinin kabirleri çiçeklendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement