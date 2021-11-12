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Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor - Son Dakika

Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor

12.11.2021 11:07
Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor

Bursa'da doğuştan nadir görülen iki hastalığı bulunan 10 yaşındaki çocuğun bakım ve tedavi masraflarının bir bölümü, annesinin evde yaparak sosyal medyadan sattığı jel mumlarla karşılanıyor.

Bursa'da doğuştan nadir görülen iki hastalığı bulunan 10 yaşındaki çocuğun bakım ve tedavi masraflarının bir bölümü, annesinin evde yaparak sosyal medyadan sattığı jel mumlarla karşılanıyor.

Özcan (48) ve Esra Erguvan (40) çiftinin 3 çocuğundan biri olan Yusuf'a, doğumundan kısa bir süre sonra beyin gelişimine etki eden lizensefali (beynin kıvrımlarının oluşmaması, düz beyin) ve küçük yaşlarda epilepsiye yol açan west sendromu (epilepsi CP) teşhisi konuldu. İkisi bir arada nadir görülen bu hastalıklar Yusuf'un gelişimine etki ederek yatağa bağımlı hale gelmesine neden oldu.

Sürekli ataklar geçiren, konuşamayan ve hareket kabiliyeti olmayan çocuğun tedavisi devlet tarafından karşılanıyor.

Oğlunun başından bir an olsun ayrılmayan anne Esra Erguvan ise evinde yaptığı dekoratif jel mumları satarak evladının özel fizyoterapi tedavisinde ve bakım masraflarında kullanıyor.

Mumlar, sosyal medyada Yusuf'a destek olmak isteyenler tarafından da satın alınıyor.

Esra Erguvan, AA muhabirine, oğlu Yusuf'un hastalığının, doğumunun hemen ardından anlaşılamadığını söyledi.

Sık ataklar geçirince uzun süre birçok hastaneyi dolaşıktan oğluna bu iki teşhisin konulduğunu belirten Erguvan, mücadelelerinin böyle başladığını dile getirdi.

Oğlunun hastalıklarıyla yaşamaya alıştıklarını anlatan Erguvan, "Yusuf'un hem doktoru hem annesi hem de hemşiresi gibi oldum. Yusuf'un bütün dünyası benim. Bütün günümüz bir evin içinde geçiyor. Onu başkasına bırakıp çıkmam mümkün olmuyor. Mamasını sadece ben yedirebiliyorum." dedi.

"Aylık 8 tedavi seansını devlet karşılıyor"

Erguvan, bu dönemleri sürekli evde geçirince oğlunun tedavisine ve bakım masraflarına destek olmak için arayışa girdiğini ifade etti.

Araştırmaları sonucu jel mumda karar kılarak denemelerinin ardından arkadaşlarının da önerisiyle sosyal medyadan satışlara başladığını bildiren Erguvan, şöyle konuştu:

"Yusuf'un aylık 8 tedavi seansını devlet karşılıyor. Biz de ekstra olarak özel bakımları bu şekilde karşılıyoruz. Kesin bir tedavisi yok. Bunun için yoğun bir fizik tedavi alması gerekiyor. Ağır nöbetler geçirince şimdiye kadar katettiğimiz tüm yolu sil baştan yeniden başlıyoruz. Zor, sabır ve emek gerektiren bir süreç. Hiçbir şekilde yılmıyoruz, bıkmıyoruz. Mücadeleye devam ediyoruz. Her şey Yusuf'un iyiliği ve daha konforlu bir hayat sürmesi için. Yusuf bize hayatın çok daha farklı olduğunu, sağlığın en büyük zenginlik olduğunu öğretti. Çok başka baktığımız hayatı Yusuf'la başka bir pencereden gördük. Allah'ın sevdiği bir kuluyum ki Rabb'im, Yusuf'u bana emanet etti. Hep bu şekilde bakarak kendimi rahatlatıyorum."

Anne Erguvan, bazen çok iyi giden kimi zaman da duraksayan mum satışlarından güzel tepkiler aldığını belirtti.

Tek mum satılsa bile kendileri için artı değer olduğunu vurgulayan Erguvan, "Bu bile beni çok mutlu ediyor. Bu işi seve seve yapıyorum. Hemen siparişi yerine ulaştırmaya çalışıyorum. Hem kafamı dağıtıyorum hem de oğlum için bir şeyler yapıyorum." ifadesini kullandı.

Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor
Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor
Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor
Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor
Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor

Epilepsi, Erguvan, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Jel mum yapıp satarak hasta oğlunun tedavisine destek oluyor - Son Dakika


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