Jerzy Skolimowski \'Yaşam Boyu Başarı\' Ödülünü Aldı

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Jerz Skolimowski 'Yaşam Boyu Başarı' ödülünü aldı

31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper'e verildi.

Polonyalı yönetmen Skolimowski ödülünü aldıktan sonra, "Yaşam bitti güle güle demek anlamına da geliyor" dedi

ADANA - 31.Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Yaşam Boyu Başarı' ödülü ve 'Orhan Kemal Emek' ödülleri sahipleriyle buluştu. Ödül töreninin ardından Nilüfer konseri ile Adanalı sanat severler doyasıya eğlendi.

Adana'da Merkez Park içerisinde bulunan Amfi Tiyatro Sahnesi'nde başladı. 31'incisi gerçekleştiren festivalde 'Orhan Kemal Emek' ödüllerini kazanan Muzaffer Hiçdurmaz, Güler Ökten ve Mazlum Kiper'e ödülleri verildi.

Muzaffer Hiçdurmaz ödülünü, yönetmen Şerif Gönen'den, Mazlum Kiper ödülünü, Işık Öğütçüden, Güler Ökten ise Halil Ergün'ün elinden ödülünü aldı.

"Polonyalı usta yönetmen 'Yaşam Boyu Başarı Ödülü'nü aldı"

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar, sinemaya getirdiği yenilikçi bakış ve sanatsal cesaretiyle bilinen Polonyalı usta yönetmen Jerz Skolimowski'ye 'Yaşam Boyu Başarı' ödülünü verdi. Ödülünü alan Skolimowski, " Yaşam boyu başarı ödülünde küçük bir espri var, yaşam bitti güle güle demek anlamı da geliyor" şeklinde konuştu.

Ödül töreninin ardından 31. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin açılışı Nilüfer konseriyle devam etti.