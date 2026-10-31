JMO Konya Şubesi'ndeki sergide 35 taş örneği arasında piritler ilgi görüyor - Son Dakika
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JMO Konya Şubesi'ndeki sergide 35 taş örneği arasında piritler ilgi görüyor

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Konya'da JMO Konya Şubesi'nde Türkiye ve dünyadan getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşlarından 35 farklı örnek sergileniyor. Şube Başkanı Şükrü Arslan, elması andıran pirit örneklerinin dikkati çektiğini ve taşların doğaya ilgiyi artırmak için gösterildiğini söyledi.

Konya'da Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli bölgelerinden getirilen kayaçlarla yarı değerli süs taşları sergileniyor.

Jeoloji Mühendisleri Odası (JMO) Konya Şubesi'nde yer alan stantta sanayide kullanılan minerallerin yanı sıra kolye ve masa saati gibi süs eşyasının yapımında değerlendirilen doğal taşlar da bulunuyor.

Kristal yapıları ve parlak görünümleriyle dikkati çeken taşların arasında elması andıran mineraller de yer alıyor.

Örnekler, ziyaretçilere yer bilimlerinin zenginliğini de gösteriyor.

"Bu taşlarda dünyamızın oluşumundan günümüze kadar yaşadığı süreçler okunabiliyor"

JMO Konya Şube Başkanı Şükrü Arslan, AA muhabirine, akademisyenler ve taş koleksiyonculuğuyla ilgilenen meslektaşlarının katkılarıyla serginin oluşturulduğunu söyledi.

Arslan, özellikle elması andıran kristal yapılı pirit örneklerinin dikkati çektiğini dile getirdi.

Halk arasında "çoban altını" olarak bilinen piritin altına benzer görünümü nedeniyle bu adla anıldığını anlatan Arslan, "Pirit, Konya dahil birçok bölgede yaygın olarak bulunur. Geçmişte sürüsünü yaylaya götüren çobanlar dağlarda bu piritleri bulup altın sanarak saklamış veya satmaya çalışmışlar. İsmi buradan geliyor." diye konuştu.

Arslan, sergilenen taşların özel olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu taşlarda dünyamızın oluşumundan günümüze kadar yaşadığı süreçler okunabiliyor, bunlar hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Bunun yanı sıra bu taşlar, maden ve süs takı sektörlerinde katma değerli ürünler olarak kullanılıyor. Bu örnekleri hem doğayı anlatmak hem de insanların doğaya ve taşlara ilgisini artırmak için sergiliyoruz. Burada toplam 35 farklı örneğimiz var."

Kaynak: AA
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