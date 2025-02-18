Kaan Köse'nin Ahşap Sanatı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kaan Köse'nin Ahşap Sanatı

Kaan Köse\'nin Ahşap Sanatı

Eskişehirli Kaan Köse, 30 yıllık naht sanatıyla özgün eserler üretiyor ve geleneksel sanatı yaşatıyor.

18.02.2025 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de yaşayan, Kültür ve Turizm Bakanlığının geleneksel el sanatçısı 54 yaşındaki Kaan Köse, ortaokul yıllarında iş teknik öğretmeninin yönlendirmesiyle başladığı naht sanatında ustalaşarak, evinin alt katına kurduğu atölyede 6 farklı sanatı bir araya getirip özgün eserler üretiyor.

Ortaokul yıllarında başladığı naht sanatıyla yaklaşık 30 yıldır profesyonel olarak ilgilenen Köse, 2010 yılında evinin alt katına kurduğu atölyesinde eserlerini üretmeye başladı. Köse, ahşap oyma, marküteri, ahşap kakma, tespih ve naht sanatını eserlerinde bir araya getirerek onlarca özgün eser ortaya koydu.

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Geleneksel El Sanatçısı ünvanı verilen Köse, yıllar içinde 200'e yakın farklı türde ahşaptan oluşan koleksiyon oluşturdu.

Koleksiyonunda bulunan çeşitli renk ve desenlerdeki ağaçları her gün farklı tasarımlarla buluşturan ve çalışmalarında ağacın doğal yapısını ön plana çıkarmayı hedefleyen Köse, eserlerini sosyal medya aracılığıyla yurt içi ve yurt dışındaki sanatseverlerle buluşturarak satışa sunuyor.

"Ağaç şekillendirildiğinde de yaşamaya devam eder"

Kaan Köse, AA muhabirine, tasarımlarında ahşabın estetik yönünü vurgulamaya özen gösterdiğini söyledi.

Ağacı şekillendirmenin büyük dikkat gerektirdiğini belirten Köse, "Bir eser ortaya çıkarırken kıl testere, oyma, marküteri ya da kakma tekniklerinden hangisi gerekiyorsa onu kullanıyorum. Amacım, ağacı bir görsel şölene çevirmek. En iyi sonucu aldığım noktada ağacın en güzel haline ulaştığımı düşünüyorum." dedi.

Her ağacın farklı bir estetik boyutu olduğuna dikkati çeken Köse, "İlk başladığım yıllarda özellikle yılan ve demirhindi ağacı ile kokulu öd ve sandal ağaçlarını kullanıyordum. Ağaçlar, dünyayı bize görsel olarak yansıtabilen canlılardır. Ağaç kesilir, kurur ama şekillendirildiğinde de yaşamaya devam eder." ifadelerini kullandı.

Köse, sanatında hikaye anlatımına önem verdiğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"En son Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'nin hayatını anlatan bir pano tasarladık. Hattat bir arkadaşım yazıyı yazdı, ben tespihini yaptım, bir başka sanatçı da tespihin oyma işlerini gerçekleştirdi. Ortaya anlamlı bir görsel çıktı. Sanatçı arkadaşlarımla ortak çalışmalar yapmak bana büyük keyif veriyor."

Malzeme seçiminde titizlik gösterdiğini vurgulayan Köse, en kaliteli sonuçları alabilmek için kontrplağını kendisinin ürettiğini dile getirdi.

Köse, naht sanatında doğru malzemelerle çalışmanın önemini aktararak, "Piyasadan aldığım en kaliteli malzemelerde bile iç boşluklar olabiliyor, bu da işin sonucunu olumsuz etkiliyor. Kıl testereyle maksimum incelikte çalışmalar yapıyorum, bu yüzden ekipmanları ya çok özenle seçmem ya da kendim üretmem gerekiyor." diye konuştu.

Geleneksel sanatları daha iyi uygulayabilmek için çeşitli eğitimler aldığını anlatan Köse, "Hat sanatı kesebilmek için 6 yıl hat eğitimi aldım, desenleri daha iyi çizebilmek için ebru ve tezhip dersleri aldım. Amacım hattat olmak değil, yaptığım kesimleri daha estetik hale getirmekti." dedi.

Naht sanatının köklü bir geçmişe sahip olmasına rağmen günümüzde az bilindiğine dikkati çeken Köse, bu sanatın gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptığını ifade etti.

Köse, özgün tasarımlar üretmenin önemine değinerek, "Birçok kişi fotokopiyle alınan desenleri kesiyor. Ben ise önce özel bir programda çizimlerimi düzenleyip ardından çıktısını alarak kesime geçiyorum. Bu yöntemle daha estetik eserler ortaya çıkıyor." ifadesini kullandı.

Mikro çalışmaların büyük bir dikkat gerektirdiğini söyleyen Köse, "Bu sanata ilk başladığımda mikro çalışmalar yapabilmek için yeterli teknik bilgiye sahip değildim. Ancak şimdi mikro oymalar yapıyorum. Tespihte bir milimetrelik alana lale ve karanfil işliyorum. Bunları yaparken büyüteç kullanıyorum. Mikro çalışmalar oldukça zor ama sonuçları tatmin edici oluyor." dedi.

Sanatıyla, ahşabı, sanat eserine dönüştürmeye çalıştığını ifade eden Köse, gününün büyük bir bölümünü atölyesinde geçirdiğini ve sanatını tutkuyla icra ettiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Kültür, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaan Köse'nin Ahşap Sanatı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:06 Yastık altındakileri çıkarın İşte altının zirve yapacağı tarih Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
19:47 Ordu’da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti Ordu'da üç ilçede birden kıyıya variller vurdu, ekipler alarma geçti
19:34 Sabiha Gökçen Havalimanı’nda uçuşlara kar engeli Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlara kar engeli
17:20 Ankara’da 3 saatlik zirve Erdoğan, Zelenski’nin beklediği mesajı verdi Ankara'da 3 saatlik zirve! Erdoğan, Zelenski'nin beklediği mesajı verdi
17:13 Rusya’dan Arabistan’daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz
09:19 Honda ve Nissan’ın birleşmesi yeniden gündeme geldi Honda ve Nissan'ın birleşmesi yeniden gündeme geldi
09:08 51 ilde PKKKCK operasyonları 282 şüpheli yakalandı 51 ilde PKK/KCK operasyonları! 282 şüpheli yakalandı
09:04 Osimhen’den Fenerbahçe’ye gözdağı: Çekinmiyoruz Osimhen'den Fenerbahçe'ye gözdağı: Çekinmiyoruz
08:45 Altın rekora yaklaşıyor Güne hareketli başladı Altın rekora yaklaşıyor! Güne hareketli başladı
08:41 Kastamonu’da yurdun 8’inci katından düşen genç hayatını kaybetti Kastamonu'da yurdun 8'inci katından düşen genç hayatını kaybetti
08:32 Osimhen’in pozisyonunda devam kararı doğru mu Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi Osimhen'in pozisyonunda devam kararı doğru mu? Ünlü yorumcular tek görüşte birleşemedi
08:11 Serdar Dursun’un Ronaldo hayalleri yıkıldı Serdar Dursun'un Ronaldo hayalleri yıkıldı
07:35 Real Madrid’in yıldızı kulüp satın aldı Real Madrid'in yıldızı kulüp satın aldı
07:18 Galatasaray Süper Lig tarihine geçti Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2025 21:51:52. #1.13#
SON DAKİKA: Kaan Köse'nin Ahşap Sanatı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.