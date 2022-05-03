Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar - Son Dakika
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Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar

03.05.2022 09:42

Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar Bursa'da kadınlar atık çoraplardan süs çiçekler üretiyorlar.

Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar

BURSA - Bursa'da kadınlar atık çoraplardan süs çiçekler üretiyorlar.

Nilüfer Belediyesi Sürekli Mesleki Eğitim Merkezi'nin ile Halk Eğitim Merkezi'nin ortaklaşa düzenlediği çeşitli kurslarda kadınlar boş vakitlerini değerlendirirken, kimileri de ekonomilerine katkı sağlıyor. NİLSEM'in Yüzüncüyıl merkezindeki açılan 'Kadın çorapları çiçeklere dönüşüyor' kursuna katılan kursiyerler atık çoraplardan süs çiçekleri üretiyor. Farklı renkte atık çorapları değerlendiren kadınlar, yaşamın stresinde de bir nebze kurtulduklarının altını çiziyor.

Kurs öğretmeni Bahhise Süle, el sanatları bölümünden 'Çorap Çiçek' yaptıklarını belirterek, "Arkadaşlar bunu istediler, Halk Eğitim Merkezi'nden rica ettik ve bu kurs açıldı. İnce ve renkli çoraplardan farklı çiçek desenleri çıkartıyor. Önce kalıplıyor, sonra onu çiçeğe döküyoruz. Renklendiriyoruz, tohumluyoruz ve tanzim ediyoruz. Bunları, gelin çiçekleri, yaka çiçekleri ev tanzimlerinde vazo çiçekleri olarak kullanıyoruz" dedi.

"Arkadaşlarımız, evde kullanılmayan çocuklarının atık çoraplarını kullanıyorlar" diyen Süle, "Kursumuz eylül ayında başlıyor. Modül kaç saat ise dersimiz o kadar devam ediyor. Bu kursumuz 120 saat ve yaklaşık 3 ay sürecek. Katılmak isteyenler NİLSEM ve Halk Eğitim Merkezi'ne kayıt yaptırabilirler. Talep ettikleri branşlarda kurslarımız açılıyor" diye konuştu.

Kursiyer Tülay Kaptan ise, "Yakama çiçekler takıyorum. Taçlar yapıyorum. Sadece vazo için değil, bu tarz da kullanılabilir. Çiçek değil, kelebek de yapacağız. Evdeki artık çoraplarımızdan fazla masraf olmadan hocamızdan aldığımız eğitim ile bizler evdeki artıklarımızı değerlendiriyoruz. Benim buraya gelmemdeki tek amacım evden uzaklaşıp, hayatın streslerinden kurtulmak amacıyla kursa geldim. Evdekiler beni teşvik etti. Ama çok iyi geldi, evden çıkmayan biriydim şimdi ise kursa koşa koşa geliyorum" ifadelerini kullandı.

2021-2022 döneminde ev mefruşatı, giyim, deri çanta yapımı, el nakışı, el örgü wayu çanta, takı yapımı, çini boyama, dekoratif dokuma, geri dönüşüm çanta, iğne oyası, hasır sepet örücülüğü, dekoratif el sanatları, amigurimi oyuncak yapımı, kırkyama, koza çiçek, rölyef, keçe aksesuar yapımı, dekoratif ev aksesuarları, dekoratif ahşap süsleme, gümüş kazaziye, filografi, şiş örücülüğü kursları düzenlendi.

NİLSEM'in Fethiye, Üçevler ve Yüzüncüyıl merkezlerinde düzenlenen kurslara katılanlar yaptıkları ürünleri satarak gelir de elde edebiliyor.

Eylül ayında başvuruları olacak NİLSEM el sanatları kurslarına katılmak isteyenler, https://www.nilufersanatatolye.com/ adresinden ücretsiz başvuru yapabiliyor.

Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar
Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar
Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar
Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar

YORUMLAR
500
Bursa'da 'yan baktın' kavgası Bursa'da 'yan baktın' kavgası Bursa'da hizmetler hız kesmeyecek Bursa'da hizmetler hız kesmeyecek

Halk Eğitim Merkezi, nilüfer belediyesi, Mesleki Eğitim, Bursa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadın çoraplarını sanata dönüştürüyorlar - Son Dakika


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