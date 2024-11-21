Kadına Şiddetle Mücadele Sergisi Çanakkale'de Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kadına Şiddetle Mücadele Sergisi Çanakkale'de Açıldı

Kadına Şiddetle Mücadele Sergisi Çanakkale\'de Açıldı

Çanakkale'de açılan sergide, kadınlara yönelik şiddeti sanatla anlatılıyor. Sergi 15 Aralık'a kadar açık.

21.11.2024 20:48
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Çanakkale'de, 2 ülke ve 35 şehirden 75 sanatçının katkısıyla hazırlanan "Polyksena & Iphigenia Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü Disiplinler Arası Karma Sergisi" açıldı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Çanakkale Belediyesi işbirliğiyle 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında düzenlenen sergi, Troia Sergi Salonu'nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Rektör Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, serginin açılışında yaptığı konuşmada, eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetlerini üniversitenin dışında gerçekleştirmeyi özellikle topluma dokunma noktasında çok önemsediklerini dile getirdi.

ÇOMÜ KAM Müdürü Prof. Dr. Pelin Kanten, serginin hazırlanma süreci olan 4 ay boyunca çok yoğun emek verildiğini aktardı.

Her yıl 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında faaliyetler gerçekleştirdiklerini belirten Kanten, "İlk defa sanatsal perspektif ile kadına şiddeti işledik. Çok kıymetli bir çalışma oldu. Sergiye katkıda bulunan herkese teşekkür ederim." dedi.

"Hepimizin toplumsal sorumluluğu var"

ÇOMÜ Çan Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi ve serginin küratörü Doç. Dr. Tuba Batu, serginin, kadına yönelik artan şiddet vakalarına karşı, sanatın bakış açısıyla farklı bir pencere sunmayı amaçladığını söyledi.

Sergideki dokunaklı çalışmalardan birisinin, Çan Meslek Yüksekokulu öğrencileri tarafından öğretim elemanı Yağmur Metin liderliğinde hazırlandığını dile getiren Batu, sözlerine şöyle devam etti:

"Eylül ayının ortalarında tasarlanan çalışmada, sene başından o güne kadar Anıt Sayaç'taki öldürülmüş olan kadınlara istinaden bir tasarımla hazırlandı. O günkü rakam 297 idi. Fakat bu haftanın başında rakamın değiştiğini, 395 olduğunu gördük. Bugün itibarıyla Anıt Sayaç'a baktığınızda, bu rakamın da bir hükmü kalmadığını göreceksiniz çünkü 399 oldu. Çok üzülerek söylüyorum ki çok sevdiğimiz bir mesai arkadaşımızın ismi de artık Anıt Sayaç'ta yer alıyor. Ben bundan 8 sene önce kadına şiddet ya da kadın cinayetleri gibi kavramları bilmeyen ve lügatinde bunlara yönelik hiçbir karşılık olmayan biriydim ancak başıma geldikten sonra bunun ne kadar büyük bir şey olduğunu ve olmaması için toplumsal sorumluluğum olduğunu fark ettim. Hepimizin bence toplumsal sorumluluğu var ve bunu damdan düşmeden evvel anlamamız gerekiyor. Kadınlar ve erkekler olarak hep beraber birlikte çalışarak, aydınlık bir geleceğe çıkabiliriz."

Konuşmaların ardından, davetliler sergiyi küratör Batu rehberliğinde gezdi.

Serginin açılışına Çanakkale Belediye Başkanı Muharrem Erkek, Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, ÇOMÜ Sosyal Sorumluluk Proje Koordinatörü ve KAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Hicran Özlem Ilgın, Troya Müzesi Müdürü Rıdvan Gölcük, öğretim üyeleri, sanatçılar ve sanatseverler katıldı.

Adını, Homeros'un İlyada'sında Troya Savaşı'nda kurban edilen Troya prensesi Polyksena ile Akhaların Kralı Agamemnon'un kızı Iphigenia'dan alan sergi ile kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturularak, konunun sanatın gücüyle yeniden düşünülmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde bir adım daha atılması amaçlanıyor.

Sergi, 15 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kadına Şiddetle Mücadele Sergisi Çanakkale'de Açıldı - Son Dakika

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