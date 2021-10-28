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Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor - Son Dakika

Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor

28.10.2021 16:12

Elazığ'ın tarihi Harput Mahallesinde bulunan ve Kadir Gecesi ile birlikte secde etmeleriyle eğik kaldığına inanılan, efsanelere konu olan eğri minare ile dut ağacı, görenlerde şaşkınlık yaratıyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan ağacı görenler fotoğraf çekmek için sıraya giriyor.

UNESCO Dünya Geçici Miras Listesine kabul edilen 4 bin yıllık Tarihi Harput Mahallesinde 1157 yılında Artuklu hükümdarı Fahrettin Karaaslan tarafından inşa ettirilen Harput Ulu Cami'nin eğik minaresi ile yanında bulunan yaklaşık 130 yaşındaki eğik dut ağacı efsanesi dikkat çekiyor.

Efsaneye göre, iki arkadaş Kadir Gecesinde Ulu Cami'nin bahçesinde otururlarken saatler gece yarısını bulduğunda, arkadaşlardan birinin Ulu Cami'nin minaresinin secde ettiğini gördüğü, diğer arkadaşın ise dut ağacının secde ettiğini gördüğü ve minare ile ağacın o günden beri secde halinde durduğu rivayet ediliyor.

Kadir Gecesi'nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor

"BU AĞAÇ SU ANDA KORUMA ALTINDA"

Cami bahçesinde sadece dut ağacının olduğuna dikkat çeken Harput Mahalle Muhtarı Zülküf Demirpolat, "Ulu Cami'nin kıbleye bakan dış tarafta efsaneye göre ve yaşlılarımız da anlatır, mübarek gecelerde daha önceki yıllarda ağacın secde ettiği rivayet edilir. Biz de hemen bunu koruma altına aldık ve etrafını çevirdik. Bu ağaç şu anda koruma altında. Secde eden tek bu ağaç var" ifadelerini kullandı.

Kadir Gecesi'nde secde ettiği rivayet edilen dut ağacının hikayesi herkesi şaşırtıyor

TURİSTLERİN İLGİ ODAĞI

Açıklamasının devamında bölgeye gelen turistlerin ağaca yoğun ilgi gösterdiğini ifade eden Demirpolat, "Dediğim gibi mübarek gecelerde özellikle Kadir Gecelerinde bunun secde ettiği, bunun da yaşlılarımızın zikre katıldığını söylerler. Aslını Allah bilir ama dediğim gibi biz bunu koruma altına aldık. Yerli ve yabancı turistler gelip etrafında hem oturup hem fotoğraf çekiyor hem de ağaç korunmuş oluyor. Nerden bakarsanız 3 asırlık bir dut ağacı diye rivayet edilir" dedi.

Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor

Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Kadir Gecesi'nde secde ettiği söylenen dut ağacının hikayesi, duyan herkesi şaşırtıyor - Son Dakika


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