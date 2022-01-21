Kağan Güner'in çocuk kitapları illüstrasyonları sergisi yarın açılıyor - Son Dakika

Ressam Kağan Güner'in çocuk kitapları illüstrasyonlarından oluşan bir seçki, Akatlar Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Beşiktaş Belediyesi ev sahipliğinde yarın ziyarete açılacak sergide, sanatçının 1993-2001'de resimlediği 10 kitabın illüstrasyonları yer alacak.

Hindistan, Bangladeş, Japonya, Çin ve Irak'ın da aralarında bulunduğu ülkelerin masallarından 60 eserin yer alacağı sergide "Kartal ve Balığın Dansı", "Üç Kardeşler", "Nung Guam", "Bharunda Kuşu", "Tekmeleyen Kuş", "Kürt Masalları", "Altın Parmak", "Yağmur Taşı ve Icarus" kitaplarının illüstrasyonlarına yer verilecek.

"Akatlar Kültür Merkezi Çocuk Etkinlikleri" kapsamında ise çocuklar ve ebeveynleri 24-30 Ocak'ta kitap resimleme atölyesine katılma fırsatı bulacak. Etkinliğe katılanlar rehber eşliğinde sanatçının pastel boya ve kolaj teknikleri hakkında bilgi edinebilecek.

Eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi ve Chelsea College of Art and Design'da tamamlayan, eserleri pek çok ülkede sergilenen Kağan Güner'in uluslararası sanat yarışmalarında ödülleri bulunuyor.

Çalışmalarını vefat ettiği 2011'e kadar Mağusa, İstanbul ve Londra'da sürdüren sanatçı, kamusal sanat, resim, heykel ve çocuk kitapları illüstrasyonu gibi eserleriyle hatırlanıyor.

Sergi, 13 Şubat'a kadar Akatlar Kültür Merkezi fuaye alanında ziyarete açık olacak.