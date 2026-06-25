Kağılcık Ekolojik Teke Obası açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) destekleriyle hayata geçirilen "Karamanlı Ekoturizm ve Yerel Üretim Hareketi" projesinin kalbi olan Kağılcık Ekolojik Teke Obası, görkemli bir törenle kapılarını açtı.

Karamanlı ilçesine bağlı Kağılcık köyünde yer alan tesis, 204 dekarlık atıl bir köy arazisinin üretime kazandırılmasıyla oluşturuldu. Ankara-Fethiye karayolu üzerinde bulunması ve Salda Gölü'ne olan yakınlığıyla stratejik bir konuma sahip olan oba, hem yerel halka istihdam sağlayan hem de ziyaretçilere benzersiz bir kırsal turizm deneyimi sunan zengin bir altyapıya sahip. Dalından Hasat Deneyimi: Ziyaretçiler, devasa arazide yetiştirilen domates, salatalık, biber, kavun ve ayçiçeği gibi ürünleri kendileri toplayıp taze taze satın alabiliyor. Kadın Emeği ve Yöresel Lezzetler: Kadın kooperatifi üyelerinin el emeği göz nuru ürünleri, hediyelik eşyalar ve ev yapımı lezzetler doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Yörük Çadırı ve Yel Değirmeni: Geleneksel Yörük çadırında yöreye has gözleme ve koyun yoğurdu ikram edilirken, alana inşa edilen yel değirmeni ziyaretçilere obayı kuşbakışı izleme fırsatı sunuyor.

25 dezavantajlı aileye doğrudan gelir kapısı

Açılışta projenin sosyal ve ekonomik boyutlarına değinen BAKA Yetkilisi Volkan Güler, SOGEP projelerinin yalnızca fiziki yatırım değil; insanı, yerel potansiyeli ve sosyal faydayı buluşturan bir model olduğunu vurguladı. BAKA olarak Burdur genelinde bugüne kadar 13 SOGEP projesine yaklaşık 128,5 milyon TL destek sağladıklarını belirten Volkan Güler, proje hakkında şu detayları paylaştı:

"Kağılcık projesiyle 204 dekarlık alanda 100 dekar susuz Kağılcık Kavunu üretimi yapılacak ve 25 dezavantajlı aileye doğrudan gelir kapısı oluşturulacak. Ayrıca Kağılcık Kavunu'nun coğrafi işaret sürecinin başlatılmasıyla yerel değerimizin marka gücü artacak. Bu alan, kadın emeğinin görünür kılındığı ve kırsal kalkınmanın yerinde desteklendiği bir ekoturizm durağı olacaktır."

"Bolluğun ve bereketin paylaşılacağı bir tesis"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, projenin ardındaki emeğe ve kurumlar arası güçlü sinerjiye dikkat çekerek, "Bugün burada aslında bolluğun, bereketin tam da mevsimine uygun bir şekilde en güzel şekilde cereyan ettiği, üretimin konuşulacağı, üretimin paylaşılacağı, kendi değerlerimizi daha güzel bir şekilde ortaya koyabileceğimiz çok güzel bir tesisin açılışındayız. Bu hizmetlerin hiç kolay olmadığını bunları yapanlar çok daha iyi bilirler. Projelendirilmesinden açılışına sonrasındaki süreçlerin organizasyonuna kadar her bir noktası bir emek içerir. Geceyi gündüze de katmayı gerektirir. O yüzden kıymetli kaymakamımıza, değerli belediye başkanımıza burada oluşturdukları güzel sinerjiden dolayı ayrıca tebrik ve teşekkürlerimi ifade ediyorum ve tabii ki yöre halkımıza. Muhtarımızı ilk günden beri ben de görüyorum arada uğruyorum, uğradım. Hakikaten gayretini, çalışkanlığını ayrıca yerinde de müşahede ettik ve köylümüzün bu anlamda istekliliğini de görmüş olduk. İşte bizim istediğimiz manzara bu. Sonrasında da bize ne düşerse her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Bu zamana kadar hep ifade ettiğimiz gibi. Bundan sonra da inşallah Kağılcık Köyü Teke Obası daha da büyüyerek ürün çeşitliliğiyle, üretimi desteklemesiyle, kadın el emeği ürünleriyle inşallah insanlar için sadece bir durak noktası olmasın aynı zamanda üretimin, ekonominin ve kendi ürettiklerimizin değerlendirilmesinin, coğrafi tescilli ürünlerimizin artışı noktasındaki gayretin, kadın el emeği ürünlerinin de bir temsil noktası olsun diye düşünüyoruz. Bugün burada önemli bir bitki çeşitliliği, önemli bir üretimi görüyoruz ama onun dışında da her alanda önemli dokunuşlarda görmüş olacağız. Tabii ki bu da başta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın SOGEP desteği bizim için son derece önemli bir can suyu olmanın dışında bir katalizör işlevi gördü. Kalkınma Ajansımıza da yine emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz ve bunun desteklenmesi noktasında da Kaymakamlığımızın önemli bir özverisi var. Biraz önce belediye başkanımızın ifade ettiği, bizim hep arzuladığımız, hep ifade etmek istediğimiz bir şey. İşte bu uyumun, bu beraberliğin, bu birlikteliğin güzel bir örneğini de görmüş olduk. İnşallah bu alanla çok keyif alacağız. Biz her ilçemizde mutlaka bu durakların olmasını ve artmasını istiyoruz. Yeter ki bu güzel birliktelikler gerçekleşsin ve bu gayretler, bu emekler toprakla üretimle buluşsun. Hayırlı uğurlu olsun diyorum" dedi.

"Karamanlı'nın geleceğe bıraktığı en büyük miras"

Karamanlı Belediye Başkanı Fatih Selimoğlu ise ilçenin tarım ve mermer sanayisindeki gücünü ekoturizmle birleştirdiklerini vurgulayarak projenin kalıcı etkilerinden bahsetti. Başkan Selimoğlu, "Karamanlı; mermeriyle, tarımıyla, hayvancılığıyla zaten bölgenin lokomotifi olan bir ilçe. Ancak biz biliyoruz ki Gerçek kalkınma yerel de başlar ve mevcut potansiyelinize yenilikçi vizyonlar eklediğinizde kalıcı olur. İşte bugün açılışını yaptığımız, bu güzel proje, ilçemizin güçlü sanayi ve tarım altyapısını, 'Ekoturizm ve Döngüsel Ekonomi' çatısı altında turizmle buluşturmanın ilk ve en somut adımıdır. Valiliğimiz, Kaymakamlığımız, Belediye Başkanlığımız, Milli Eğitim Müdürlüğümüz ve Halk eğitim merkezimizle el ele vererek, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın (BAKA) çok değerli destekleriyle hayata geçirilen bu merkez ilçemizim ekonomik çeşitliliğine yepyeni bir soluk getirecektir. Burası sadece tabeladan ibaret bir ekoturizm alanı değildir. Biz belediye olarak bu projenin her aşamasında teknik ve fiziki olarak yer almaktan, gurur duyduk. Bu merkezde; Kağılcık, Mürseller, Kılavuzlar ve tüm çevre köylerimizdeki hanım kardeşlerimizin, gençlerimizin el emeği göz nuru ürünleri coğrafi işaretlerle, markalarla buluşacak. Sanayimizin kalbi olan mermer atıklarımızın geri dönüşümünden, tıbbi aromatik bitkilerimizin işlenmesine kadar geniş bir yelpazede bu obada eğitimler verilecek üretim yapılacak" şeklinde konuştu. - BURDUR