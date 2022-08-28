Sanatçı Yavuz Bingöl Kahramanmaraş'ta konser verdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yaz konserleri kapsamında sanatçı Yavuz Bingöl konser verdi.
Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen konserde Bingöl, sevilen şarkılarını Kahramanmaraşlılar ve çevre illerden gelenler için seslendirdi.
Yoğun katılımın olduğu etkinlikte vatandaşlar, sanatçının seslendirdiği şarkılara eşlik ederek keyifli anlar yaşadı.
Bingöl'ün performansı hayranları tarafından uzun süre alkışlandı.
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