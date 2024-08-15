Kahramanmaraş Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu 2025'te tamamlanacak - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kahramanmaraş Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu 2025'te tamamlanacak

Kahramanmaraş Ceyhan Köprüsü\'nün restorasyonu 2025\'te tamamlanacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Ceyhan Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının 2025 yılında tamamlanacağını açıkladı. Görgel, ayrıca diğer kültür varlıklarının restorasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

15.08.2024 17:14
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hasar alan tarihi Ceyhan Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarının 2025 yılında tamamlanacağını söyledi.

Görgel, Onikişubat ilçesindeki Kılavuzlu Mahallesi'nde bulunan tarihi Ceyhan Köprüsü'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Görgel, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Kent genelindeki kültür varlıklarının çoğunun depremlerden etkilendiğini anlatan Görgel, şöyle konuştu:

"6 Şubat 2023'teki depremlerde şehrimizin büyük bir bölümü gibi tarihi kültür varlıklarımız da hasar aldı. Bunlardan biri de bizim çok önemsediğimiz tarihi Ceyhan Köprüsü olarak bilinen taş köprü. 14. yüzyılda Dulkadiroğlu Beyliği döneminde inşa edildiği tahmin edilen tarihi köprümüz, 155 metre uzunluğunda, 5 metre genişliğinde. Tarihi köprümüzün restorasyon çalışmasına başladık. Çalışmalar 2025 yılında tamamlanacak. Böylelikle köprüyü hem Kahramanmaraş hem de ülke turizmine kazandırmış olacağız."

Diğer restorasyon çalışmaları

Kahramanmaraş Ulu Cami'deki restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirten Görgel, şunları kaydetti:

"Burada ekiplerimiz askılama ve koruma işlemlerini sürdürüyor. Tarihi Maraş Kalesi için hazırladığımız proje ise son halini aldı. Tarihi Kapalı Çarşı için hazırlanan projemiz tamamlandı ve kurul onayıyla birlikte çalışmalarımıza başlayacağız. Deprem sürecinde tarihi konaklarımızın neredeyse tamamı hasar aldı veya yıkıldı. Eski Maraş dediğimiz bölgede çok ciddi çalışmalarımız olacak. Konaklarımızı da 5 yıllık görev süremizde tüm paydaşlarımızla birlikte hareket ederek ayağa kaldıracağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş Ceyhan Köprüsü'nün restorasyonu 2025'te tamamlanacak - Son Dakika

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