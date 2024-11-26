Kahramanmaraş Kitap Fuarı Sürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kahramanmaraş Kitap Fuarı Sürüyor

9. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, 400 yazarla kitapseverleri bekliyor.

26.11.2024 17:51
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı", dördüncü gününde sürüyor.

Kahramanmaraş Fuar Merkezi (KAFUM) alanında gerçekleştirilen kitap fuarı, dördüncü gününde kitapseverlerden ilgi görüyor.

Fuarda, 140'ın üzerinde yayınevi ve 400'e yakın yazar okuyucularla buluşuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür, Spor ve Turizm Dairesi Başkanı Duran Doğan, AA muhabirine, etkinliğin şehrin kültür hayatında önemli bir yere sahip olduğunu, Kahramanmaraş Kitap Fuarı'nın artık gelenekselleştiğini ve Anadolu'nun en büyük kitap fuarlarından biri olarak anıldığını belirtti.

Deprem sonrası şehirde sosyal ve kültürel etkinliklere duyulan ihtiyacın arttığını söyleyen Doğan, kitap fuarının kış şartlarına rağmen büyük ilgi gördüğünü vurguladı.

Doğan, fuarın ikinci gününde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle bir gün ara verilmesine rağmen dördüncü gününde ziyaretçi akışının hızla devam ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dolayısıyla, bugün de şu saatler itibarıyla yoğun olarak öğrencilerimiz ve vatandaşlarımız ziyaretlerini sürdürüyorlar. Tabi ki, 140'ın üzerinde yayınevi var. Yani, aynı şekilde kitabevlerinin getirdiği yazarlar var, bizim davet ettiğimiz yazarlar var. 400 civarında yazarla buluşmuş olacak kitapseverler. 500 bin ziyaretçi bekliyoruz biz bu fuardan. Çünkü, deprem sonrası biz yoğun buluşmayı aslında ağustos fuarıyla gerçekleştirdik. Şehrin bu tür sosyal ve kültürel etkileşimlere ne kadar istekli olduğunu, ne kadar aç olduğunu ağustos fuarında gördük. Şu an, yeni açılmış olmasına rağmen ve kış şartları olmasına rağmen, yoğunluğu siz de görüyorsunuz. Devam ediyor, inşallah bu rakamı bulur, üzerine de çıkarız."

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel'in destek ve teşviklerinin fuarın başarısında önemli bir rol oynadığını belirten Doğan, söyleşi ve imza etkinlikleriyle şehrin bir bilgi ve kültür şöleni yaşadığını sözlerine ekledi.

Fuar, 1 Aralık Pazar gününe kadar kitapseverleri ağırlayacak.

Kaynak: AA

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