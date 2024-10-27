Kahramanmaraş'ta Anneler ve Çocuklar İçin Eğlenceli Turşu Atölyesi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kahramanmaraş'ta Anneler ve Çocuklar İçin Eğlenceli Turşu Atölyesi

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, anne ve çocukların katılımıyla düzenlenen 'Turşu Atölyesi' etkinliği ile moral depoladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, geleneksel turşu yapımının keyfi çıkarıldı.

27.10.2024 11:47  Güncelleme: 11:53
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Kahramanmaraş'ta açık havada turşu atölyesi

Anneler ve çocuklar turşu atölyesinde moral depoladı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, "Turşu Atölyesi" etkinliği düzenledi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte kız çocukları ve anneleri doyasıya eğlenerek unutulmaz bir gün yaşadı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, moral ve motivasyon için anlamlı bir etkinliğe daha imza attı. Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen anne-çocuk bağını güçlendirmek ve topluma moral aşılamak amacıyla düzenlenen "Turşu Atölyesi" etkinliği, çocukların ve annelerin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Çocuklar ve anneler, bu özel atölyede birlikte turşu yapmanın keyfini çıkarırken hem eğlendi hem de geleneksel bir kültürel değeri yaşatma fırsatı buldu. Etkinlik boyunca katılımcılara rehberlik eden uzmanlar, turşu yapımının püf noktalarını anlatarak eğlenceli bir öğrenme deneyimi sundu. Çocuklar, kendi elleriyle yaptıkları turşuları heyecanla kavanozlara yerleştirirken, anneler de çocuklarıyla birlikte hoşça vakit geçirme fırsatı yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ayşe Taşkıran, "6 Şubat depremlerinden sonra hem maddi hem manevi olarak bir çöküntü yaşadık. Bugün burada büyükşehir belediyesi olarak anne ve çocuklarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak için bir araya geldik geldik. 250 çocuğumuz ve onların anneleri, alanında uzman isimler ile birlikte Kahramanmaraş'ımızın meşhur sirke ile yapılan acur turşusu geleneğini nesilden nesile aktarmak. Gastronomi ve anne çocuk atölyelerimiz devam edecek. Kahramanmaraş'ımızın tescilli ürünlerini atölyelerimiz de anne ve çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Turşu Atölyesi'ne katılan anne ve çocukları ise mutlu olduklarını ifade etti.

Kahramanmaraş\'ta Anneler ve Çocuklar İçin Eğlenceli Turşu Atölyesi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahramanmaraş'ta Anneler ve Çocuklar İçin Eğlenceli Turşu Atölyesi - Son Dakika

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