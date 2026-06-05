Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden duygu dolu program - Son Dakika
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Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden duygu dolu program

Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi\'nden duygu dolu program
05.06.2026 11:34  Güncelleme: 11:36
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, düzenlenen şiir ve müzik programında Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl ve Nazım Hikmet gibi usta şairlerin eserlerini seslendirdi. Performanslar izleyicilerden tam not aldı.

ADIYAMAN (İHA) – Adıyaman'ın Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi, Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde "Şiir ve Müzik Programı" gerçekleştirdi. Öğrencilerin sergilediği performanslar, salonu dolduran konuklar tarafından ayakta alkışlandı.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmet Yılmaz'ın yönetiminde büyük bir titizlikle hazırlanan programda, Türk edebiyatına damga vurmuş usta şairlerin eserleri yeniden hayat buldu. Öğrenciler, Mevlana, Yunus Emre, Necip Fazıl Kısakürek ve Nazım Hikmet gibi unutulmaz isimlerin şiirlerini büyük bir başarıyla seslendirdi. Şiir ve Müzik Programı'nın yanı sıra, öğrencilerin hep bir ağızdan ve solo olarak seslendirdiği birbirinden güzel türküler, salondakilere duygusal ve coşku dolu anlar yaşattı.

Programın sonunda sahneye çıkan İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı ve Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, programın hazırlanmasında büyük emeği olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni İsmet Yılmaz'a, performanslarıyla göz dolduran öğrencilere ve kendilerini yalnız bırakmayan tüm davetlilere teşekkürlerini ilettiler.

Kültür sanat rüzgarlarının estiği programa Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü Lütfü Başlı, Belediye Başkan Yardımcısı İshak Yıldız, Okul Müdürü Mahmut Yıldırım, kurum müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda veli katılım sağladı.

Program, çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kahta Borsa İstanbul Fen Lisesi'nden duygu dolu program - Son Dakika

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