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Kültür Sanat

Kalaycılık Mesleği Tehlikede

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74 yaşındaki Cahit Çalı, kalaycılığı yaşatmaya çalışıyor ama çırak bulamamakta zorlanıyor.

30.10.2024 12:05
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Unutulmaya yüz tutmuş kalaycılık mesleğini yaşatıyor

Kalaycılık mesleğini öğretecek eleman bulamıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan 74 yaşındaki Cahit Çalı, 62 yıldır unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alan kalaycılık mesleğini yaşatmaya çalışıyor.

Gaziantep'te yaşayan, köklü kalay ustalarından 74 yaşındaki Cahit Çalı, tarihi Bakırcılar Çarşısı'ndaki 10 metrekarelik dükkanında 62 yıldır mesleğini icra ediyor. Eski çaydanlıkları, tencereleri, bakır kapları kalaylayarak parlatan Çalı, tarihin en eski mesleklerinden biri olan bakır kalaylama işini ilk günkü tutkusuyla sürdürüyor. Geçmişte en gözde meslekler arasında yer alan kalaycılık, teknolojinin gelişmesiyle birlikte günümüzde unutulmaya yüz tutmuş meslekler arasında yer alıyor.

Gaziantep'te kalaycılığı sürdüren esnaf sayısının dörde düşmesiyle birlikte yılların birikimini torununa öğreten Çalı, mesleği öğrenmek isteyen gençlerin olmadığını söyleyerek eleman yetiştiremediğini ifade etti.

"Sağlıklı bir yaşam için kalay lazım"

Sağlıklı yaşam sürmek için kalaylanmış bakırların kullanılması gerektiğini söyleyen Kalay Ustası Cahit Çalı, "Sağlıklı bir yaşam için kalaylanmış bakırlarda yemek yememiz lazım. Dünyanın en eski madenlerinden olan bakır ellerimizde işlemden geçerek sağlıklı hale geliyor. İnsanların vücudunda demir, kalay, bakır vitamini olmalı" dedi.

"Kalaylama ürünlerine talebimiz çok"

Ev hanımlarının yanı sıra lokanta ve restoranlarında kalaya talebinin çok olduğunu belirten Çalı, "Biz kalay işlemini yapıyoruz. 5 TL'den başlayıp 200 TL'ye kadar kalaylama işlemi yapıyoruz. Ev hanımlarının yanı sıra lokantalardan da çok talep alıyoruz. Lokantalarda bakır tabaklarda ve ürünlerde yemek yemek vatandaşların en sevdiği şey. O yüzden talebimiz çok oluyor" ifadelerini kullandı.

"Meslek ölme aşamasın geldi"

Meslekte çırak yetişmediğini söyleyen Çalı, haftalık 5 bin TL vermesine rağmen kimsenin gelmediğini ifade etti.

Çalı, "Meslek ölme aşamasın geldi. İşi öğretmek istiyorum ama mesleği öğrenmek isteyen genç yok. Bu pisliğin içine gelmek isteyen kimse olmuyor. Haftalık 5 bin TL'den aylık 20 bin TL maaş veriyorum ama pis diye gelmiyorlar" diye konuştu.

Kalaycılık Mesleği Tehlikede
Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gaziantep, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kalaycılık Mesleği Tehlikede - Son Dakika

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