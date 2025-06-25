Kan Bağışı İçin Ortak Etkinlik - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kan Bağışı İçin Ortak Etkinlik

Kan Bağışı İçin Ortak Etkinlik
25.06.2025 17:34
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Türk Kızılay ve DSÖ, Ankara'da gönüllü kan bağışını teşvik amacıyla ortak bir etkinlik düzenledi.

Türk Kızılay ile Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), gönüllü kan bağışının önemine dikkati çekmek amacıyla Ankara'da ortak kan bağışı etkinliği gerçekleştirdi.

DSÖ Türkiye Ofisi'nin önündeki etkinliğe, Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, DSÖ Türkiye Temsilcisi Dr. Tasnim Atatrah, Birleşmiş Milletler (BM) Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde A. Ahonsi ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan katıldı.

Fatma Meriç Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, kan bağışının önemine işaret ederek, "Ulusal Kan Temini Projesi"nin ana sorumlusu olarak haziranda kan bağışını artıracak etkinliklere önem verdiklerini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile imzalanan protokolle her kan bağışı için 3 fidanın toprakla buluşturulacağı projeyi hayata geçirdiklerini anımsatan Yılmaz, gerçekleşen etkinlikte, Dünya Sağlık Örgütü, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızılay Kızılhaç Federasyonu çalışanlarının da yer aldığını kaydetti.

Bu desteğin çok kıymetli olduğunun altını çizen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Daha yaşanabilir bir çevre için, kan bağışıyla entegre, fidan dikimi projemiz olan 'Hastaya Kan Ormana Can' projemize destek sağlamak için bugün bizlerle birlikteler. Bizler, her bir insanın canının çok önemli olduğunu savunuruz ve bugünün dünyasında bu dayanışmanın çok daha önemli olduğu günleri yaşıyoruz. Hem kısa hem orta hem de uzun vadede toplumların daha dirençli, daha sağlıklı yaşamaları için çalışılması gerektiğini bilen kurumlarız. Bu kurumların ele ele vermesinin çok büyük önemi var."

"BM ve DSÖ, Türk Kızılay ile çalışmaktan gurur duyuyor"

BM Türkiye Mukim Koordinatörü Ahonsi de Dünya Kan Bağışı Günü vesilesiyle düzenlenen etkinliğe katılmaktan büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Türk Kızılayı insanlık için yürüttüğü çalışmalardan dolayı tebrik eden Ahonsi, Kızılayın ulusal kan sistemi için vazgeçilmez ve kritik bir bileşen olduğunu vurguladı.

Ahonsi, BM ve DSÖ'nün Türk Kızılay ile çalışmaktan gurur duyduğunu dile getirerek, "Düzenli kan stoku, evrensel sağlık güvencesine ulaşmak için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Türk Kızılayın dünya çapında aktif çalışmalarda bulunduğunu anımsatan Ahonsi, "Kan bağışı, birey, toplum ve ülke çapında dayanışmayı, şefkati ve ortaklık duygularını güçlendirir." dedi.

"DSÖ, Türk Kızılay ile ortaklığa değer veriyor"

DSÖ Türkiye Temsilcisi Atatrah da Türk Kızılay ile çalışmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Bu yılın temasının özel bir anlam taşıdığını belirten Atatrah, Türk Kızılay ile el ele vererek, dünya çapında insanlığa nasıl daha fazla destek sağlayabileceklerine dair örnek olduklarını söyledi.

Atatrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise "Türk Kızılay ile yapmış olduğumuz bu etkinlik, ortaklığımıza ve işbirliğimize yönelik bir beyan niteliğindedir." diye konuştu.

Bir damla kanın bile hayat kurtardığına işaret eden Atatrah, DSÖ ile Türk Kızılayın ortaklığına çok değer verdiklerinin altını çizdi.

"UNFPA olarak Türk Kızılaya teşekkür ediyoruz"

UNFPA Türkiye Temsilcisi Khan da kan bağışına önem verdiklerini kaydetti.

Khan, UNFPA olarak, anne ve çocuk sağlığını desteklemek amacıyla da kan bağışında bulunduklarını dile getirerek, "Doğum yapan anneler için, özellikle doğum sırasında kanama gibi durumlarda kan bağışı hayat kurtarıcı olabiliyor. Türk Kızılaya da kan bağışı konusunda yaptıkları kritik çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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