Üye Girişi
"Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor - Son Dakika

"Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor

16.12.2021 12:27
"Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor

Cahide Sonku'nun hayatını anlatan "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali 'Cahide Sonku'" oyunu dün gece Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.

Eray Yasin Işık tarafından kaleme alınan Çiğdem Tunç Tiyatrosu tarafından sahnelenen, müziklerini Nida Şan'ın koreografilerini Şebnem Erdener' Işık tasarımını ödüllü ışık tasarımcısı Yüksel Aymaz'ın yaptığı Türk tiyatrosu ve sinemasının efsane kadını Cahide Sonku'nun hayatını anlatan "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali 'Cahide Sonku'" oyunu dün gece Kadıköy Halk Eğitim Merkezinde tiyatro severlerle buluştu.

Kalabalık bir seyirci topluluğu tarafından izlenen oyuna Çiğdem Tunç'un sanatçı arkadaşları da ünlü sanatçıyı bu gecesinde yalnız bırakmadılar.Kanadı Kırık Bir Kuş Misali Cahide Sonku oyununu izlemeye Nida Şan, Bilge Şan, Müge Akyamaç, Parla Şenol, Deniz Özerman, Suna Yıldızoğlu, Ruhsar Gültekin, Ayşen Sezerel, Nihal Arda, Tarık Şerbetçioğlu ve Banu Karadağlı gibi birbirinden ünlü isimler geldi.

Oyun sonrasında Çiğdem Tunç tarafından tüm sanatçılar sahneye tek tek davet edilerek Çiğdem tunç Tiyatrosu oyuncuları ile birlikte objektiflere hatıra fotoğrafı verdiler.

Oyun sonrasında kısa bir açıklama yapan Tunç "Bir Kadıköylü olarak her oyunumu muhakkak Kadıköy'de sahnelerim. Bu oyunumu ikinci kez Kadıköy'de sahneledim. Ve bu gecemizde birçok sanatçı dostum gelerek beni ve arkadaşlarımı onurlandırdılar. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi.

TÜRK SİNEMASININ İLK KADIN YAPIMCISI VE İLK KADIN YÖNETMENİ CAHİDE SONKU KIMDIR?

Asıl adı Cahide Serap olan Cahide Sonku, Osmanlı subayı Yüzbaşı Necati Bey'in kızı olarak, 1916'da Yemen'de dünyaya geldi. Dedesi 7. Ordu Komutanı Çorapsız İbrahim Paşa, babası ise dedesinin emrinde görev yapan bir subaydı.

Sonku'nun ailesi, 1. Dünya Savaşı'nın başlaması ve Yemen'in Osmanlı Devleti'nin elinden çıkmasının ardından İstanbul'a geldi.

İlkokul ve ortaokulu Fatih'te tamamlayan Sonku, Sultan Selim'deki Cumhuriyet Kız Ortaokulu'ndan mezun oldu.

Cahide Sonku, ortaokul sıralarında küçük bir tiyatro oyununda "peri kızı" rolüyle sanatla tanışırken, 16 yaşındayken, şimdiki adı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları olan Darülbedayi'ye girdi.

Seçmelerde başarı göstermesi ve yönetmen Muhsin Ertuğrul'un kendisini beğenmesi üzerine usta oyuncu, 1932'de figüran-stajyer olarak çalışmaya başladı.

TÜRK SiNEMASININ İLK "STAR" OYUNCUSU

Sanatçı Sonku, 1933'te "Yedi Köyün Zeynep'i" oyununda figüran olarak sahneye çıkarak, omzunda testi taşıyan ve oyunda hiç repliği olmayan bir köy kızını canlandırdı.

Aynı yıl Muhsin Ertuğrul'un yönettiği "Söz Bir Allah Bir" adlı filmle beyazperdeye adım atan usta oyuncu, 1934'te çevrilen "Bataklı Damın Kızı Aysel" filmiyle ün kazandı. Bu filmin ardından Türk sinemasının ilk "star" oyuncusu unvanını alan Sonku, 1937'de oyuncu Talat Artemel ile evlendi.

Cahide Sonku, Shaw, Tolstoy, Shakespeare ve Çehov gibi önemli yazarların eserlerinde rol alarak, Darülbedayinin önde gelen kadın oyuncularından biri haline geldi.

Rol aldığı "Fedakar Ana" filminin 1949'daki çekimleri sırasında, yönetmen Seyfi Havaeri rahatsızlanınca, filmi Sonku tamamladı. O dönemden itibaren Sonku, hem oyuncu hem yönetmen olarak filmlere imza atmaya başladı.

Usta oyuncu, kendi yapım şirketi Sonku Film'i 1950'de kurdu, ardından eşi Talat Artemel ve Sami Ayanoğlu ile "Vatan ve Namık Kemal" filmini yönetti.

Yıldız Dergisi'nin 1951'de açtığı yarışmada "Vatan ve Namık Kemal" filmi "En İyi Film" seçilirken, Cahide Sonku ise "En İyi Kadın Oyuncu" seçildi.

Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor

Cahide Sonku, Tiyatro, Kadıköy, oyunlar, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Kültür Sanat 'Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
12:55 Benzine yeni zam geliyor! 50 kuruşun üzerinde zam yolda
12:52 Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı
12:43 Dolar 15 TL'yi geçti! Aysun Kayacı Twitter'da TT oldu
12:37 Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini hakem Fırat Aydınus yönetecek
12:28 Son Dakika: Asgari ücretin açıklanmasına saatler kala Bakan Nebati'den heyecanlandıran sözler
12:26 Ebru Şancı'dan olay sözler: Kocam beni tartaklıyor, ne var bunda?
12:13 "Zehir" operasyonunda sahte içkiyi bir iş hanının tuvaletinde satıyorlarmış
12:10 Fenerbahçe, Barcelona altyapısından transfer yaptı!
12:05 ABD ordusu, geliştirdikleri fütüristik lazer silahının hedefini vurduğu görüntüleri paylaştı
11:57 Yeni akım, dalga dalga yayılıyor! İnsanlar 1970 yılına geri dönmeye çalışıyor
Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı! Gözlerinize inanamayacaksınız! Dilencinin üstünde çıkan para zabıtaları bile şaşırttı!         
13:09
Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı         
12:52
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı! Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı!         
12:34
Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış Öldürdüğü kişinin yüzüğünü parmağına takmış         
12:10
Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı Yürek parçalayan görüntü! Kocası tarafından öldüresiye dövülen kadın yola yığılıp kaldı         
12:07
Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu Kulisleri sallayan iddia: Babacan ve Davutoğlu, Lütfi Elvan'a teklifte bulundu         
11:47
Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü Yaşlı adam kamyonet kazasında öldü, olayla ilgili detayı duyanlar bir kez daha üzüldü         
11:07
Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı Avustralya'da çocuklar şişme şatodan düştü: 4 ölü, 5 yaralı         
10:51
Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı Zincir marketler ile fırınlara fiyat denetimi yapıldı, raflardan tarihi geçmiş ürünler çıktı         
09:26
2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek 2022 asgari ücreti için gözler Külliye'de! Her şeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılacak görüşme belirleyecek         
08:29
Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var Son Dakika! Otomobil stokçularına 50 ilde eş zamanlı operasyon! 51 kişi hakkında tekel oluşturmaktan gözaltı kararı var         
11:00
Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu Yeşilçam'ın küçük hanımefendisinin oğluydu! Evinin kapısında ölü bulundu         
12:41
ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı ABD'de yine öğretmen istismarı! Görüntüleri sosyal medyaya düştü, öğretmen tutuklandı         
11:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2021 13:13:13. #1.13#
SON DAKİKA: "Kanadı Kırık Bir Kuş Misali' Türk sinemasının ilk kadın yönetmeninin hayatını anlatıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement