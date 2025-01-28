Kapadokya'da Balon Uçuşlarında Rekor

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Balon uçuşlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya'da yapılan Sıcak Hava Balon uçuşlarında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Fidan 2024 yılında 236 gün yapılan Sıcak Hava Balonları ile 770 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlediğini söyledi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Ulusal Haber Ajanslarının temsilcileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde Göreme Beldesinde bulunan Aydınkırağı tepesine çıkarak balon uçuşlarını seyretti. Balon uçuşlarını seyreden vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Fidan burada gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Dünyada Sıcak Hava Balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı en önemli noktalardan birinin Kapadokya olduğunu söyleyen Vali Fidan yaptığı açıklamada "Kapadokya bölgesinde günlük yaklaşık olarak 3 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini havadan seyretme fırsatı yakalıyor. Bu görsel şöleni izlemek için ayrıca binlerce insanda seyir tepelerinde yerini alıyor. Kapadokya bölgesi Dünyada 200 günün üzerinde uçuş yapılabilen tek bölge" dedi.

2024 yılında tüm zamanların rekorunun kırıldığını vurgulayan Nevşehir Valisi Ali Fidan "2023 yılına göre yüzde yirmi dörtlük bir artış oldu. 2023 yılında 218 gün uçuş yapıldı. Yaklaşık 622 bin kişi Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlemişti. 2014 yılında ise 236 gün uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 770 bin kişi balonlara binerek bir rekora imza atmış oldu. İlk defa 700 bin rakamının üzerine çıkıldı. Bundan sonra da bölgemiz yeni rekorlara imza atmaya devam edecek. Geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 24'lük bir artış var. Bu artış bizim için çok önemli bir artış. Bu anlamda 2024 yılı bir rekor yılı oldu. Hedefimiz milyonu geçmek. Kapadokya'nın yakın bir zamanda balon yolcu sayısında milyonu geçeceğine de inanıyorum" dedi.