Kapadokya'da Balon Uçuşlarında Rekor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kapadokya'da Balon Uçuşlarında Rekor

Geniş Video İzle

Kapadokya'da 2024'te 770 bin turist, sıcak hava balonlarıyla uçtu, rekor kırıldı.

28.01.2025 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balon uçuşlarında tüm zamanların rekoru kırıldı

NEVŞEHİR - Nevşehir Valisi Ali Fidan Kapadokya'da yapılan Sıcak Hava Balon uçuşlarında tüm zamanların rekorunun kırıldığını söyledi. Vali Fidan 2024 yılında 236 gün yapılan Sıcak Hava Balonları ile 770 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlediğini söyledi.

Nevşehir Valisi Ali Fidan Ulusal Haber Ajanslarının temsilcileri ile birlikte sabahın erken saatlerinde Göreme Beldesinde bulunan Aydınkırağı tepesine çıkarak balon uçuşlarını seyretti. Balon uçuşlarını seyreden vatandaşlar ile bir süre sohbet eden Vali Fidan burada gazetecilere de açıklamalarda bulundu. Dünyada Sıcak Hava Balon uçuşlarının en yoğun yapıldığı en önemli noktalardan birinin Kapadokya olduğunu söyleyen Vali Fidan yaptığı açıklamada "Kapadokya bölgesinde günlük yaklaşık olarak 3 bin yerli ve yabancı turistin Kapadokya bölgesini havadan seyretme fırsatı yakalıyor. Bu görsel şöleni izlemek için ayrıca binlerce insanda seyir tepelerinde yerini alıyor. Kapadokya bölgesi Dünyada 200 günün üzerinde uçuş yapılabilen tek bölge" dedi.

2024 yılında tüm zamanların rekorunun kırıldığını vurgulayan Nevşehir Valisi Ali Fidan "2023 yılına göre yüzde yirmi dörtlük bir artış oldu. 2023 yılında 218 gün uçuş yapıldı. Yaklaşık 622 bin kişi Kapadokya bölgesini kuş bakışı izlemişti. 2014 yılında ise 236 gün uçuş yapıldı. Bu uçuşlarda 770 bin kişi balonlara binerek bir rekora imza atmış oldu. İlk defa 700 bin rakamının üzerine çıkıldı. Bundan sonra da bölgemiz yeni rekorlara imza atmaya devam edecek. Geçen yıl ile kıyaslandığında yüzde 24'lük bir artış var. Bu artış bizim için çok önemli bir artış. Bu anlamda 2024 yılı bir rekor yılı oldu. Hedefimiz milyonu geçmek. Kapadokya'nın yakın bir zamanda balon yolcu sayısında milyonu geçeceğine de inanıyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Ali Fidan, Kapadokya, Nevşehir, turist, Turizm, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kapadokya'da Balon Uçuşlarında Rekor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı AK Partili eski bakan Selma Aliye Kavaf, CHP rozeti taktı
14:43 Özel’den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia Özel'den istifa çağrıları yapılan Bakan Ersoy ile ilgili olay iddia
13:52 Ekrem İmamoğlu’nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu Ekrem İmamoğlu'nun Mansur Yavaş sorusuna verdiği yanıt olay oldu
13:41 Tülay Hatimoğulları, Meclis’te teröristbaşı Öcalan’ın mesajını paylaştı Tülay Hatimoğulları, Meclis'te teröristbaşı Öcalan'ın mesajını paylaştı
13:07 Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak Erdoğan: Arkadaşımız da olsa otel yangınında hatası olan herkes cezasını alacak
19:54 Adana Demirspor’da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı Adana Demirspor'da teknik direktör Mustafa Dalcı ile yollar ayrıldı
19:54 Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Menajer Ayşe Barım tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
19:45 Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor Memecoin çılgınlığı gerilerken Solana fiyatı büyük düşüşe hazırlanıyor
19:40 CHP Sözcüsü Deniz Yücel’den Muharrem İnce’nin CHP’ye katılacağı iddiasına yanıt CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den Muharrem İnce'nin CHP'ye katılacağı iddiasına yanıt
19:21 İstanbul’da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi İstanbul'da gece yarısı korkunç olay: Yaşlı kadının uyuduğu odanın zemini çöktü, ev mühürlendi
19:13 AK Partili Çelik’ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı AK Partili Çelik'ten İmralı değerlendirmesi: Terör örgütünün tasfiye için çağrı yapılmalı
19:03 Türkiye’nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik Türkiye'nin ayağa kalktığı sur cinayetine takipsizlik
19:00 16 yaşındaki Deniz Dönmezer’e Premier Lig devinden resmi teklif 16 yaşındaki Deniz Dönmezer'e Premier Lig devinden resmi teklif
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2025 15:16:43. #1.13#
SON DAKİKA: Kapadokya'da Balon Uçuşlarında Rekor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.