Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli oluyor

Kaptan Tsubasa\'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli oluyor

Japon çizgi roman dizisi 'Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi, 43 yıllık serüveninin sonuna geldiğini duyurdu. 63 yaşındaki Takahaşi, emekli olacağını ancak 'üretken faaliyetlerini' sürdüreceğini açıkladı. 'Kaptan Tsubasa' karakteri üzerine hikayeler planlayacağını belirten Takahaşi, serinin son ürünü 'Kaptan Tsubasa Yükselen Güneş'in geçen hafta okuyucuyla buluştuğunu söyledi. Küresel düzeyde popüler olan çizgi roman serisi, 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satış rakamına ulaştı.

07.04.2024 08:19  Güncelleme: 08:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Japon çizgi roman dizisi "Kaptan Tsubasa", yazarı Takahaşi Yoiçi'nin emekli olacağını duyurmasıyla 43 yıllık serüveninin sonuna geldi.

Resmi Kyodo ajansının haberine göre, "Kaptan Tsubasa"nın yazarı 63 yaşındaki Takahaşi, emekli olacağını ancak "üretken faaliyetlerini" sürdüreceğini açıkladı.

"Hala illüstrasyon çizmeyi ve hikayeler düşünmeyi seviyorum" ifadesini kullanan Takahaşi, "Kaptan Tsubasa" karakteri üzerine hikayeler planlayacağını söyledi.

Devlet televizyonu NHK, küresel düzeyde popüler kabul edilen çizgi roman serisinin 43 yıl boyunca 50'den fazla ülkede 90 milyonu aşkın satıldığını bildirdi.

Geçen hafta içi okuyucuyla buluşan serinin son ürünü "Kaptan Tsubasa Yükselen Güneş", Japon karakterin, 23 yaş altı ulusal futbol takımındaki serüvenini anlatıyordu.

Takahaşi, Ocak 2024'teki açıklamasında, kendisindeki fiziksel güç kaybı ile çizgi roman piyasasının dijitalleşmesi gerekçeleriyle diziyi sonlandıracağını duyurmuştu.

"Kaptan Tsubasa" çizgi roman serisinin ilki 1981 yılında haftalık yayımlanan "Shukan Shonen Jump" dergisinde yayımlanmıştı.

Kaynak: AA

Kaptan Tsubasa, Japon, Güneş, Edebiyat, Sanat, Kültür, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Mersin'deki Tarihi Taş Bina Kent Müzesine Dönüştürülüyor
    09:37 Mersin'deki Tarihi Taş Bina Kent Müzesine Dönüştürülüyor

    Mersin Büyükşehir Belediyesi, yıllarca belediye binası olarak kullanılan tarihi taş binayı restore ederek Kent Müzesi haline getiriyor. Restorasyon çalışmaları sonucunda binada sergi salonları, müze ve fuaye alanları yer alacak.

  • İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu
    00:21 İsveç'te Türkler İftar Programında Buluştu

    İsveç'te yaşayan Türkler, Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığının düzenlediği iftar programında bir araya geldi. Başkent Stockholm'de verilen iftara Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı, UID Genel Sekreteri ve çok sayıda siyasetçi ve iş insanı katıldı. İftar programında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına dikkat çekildi ve Filistin halkıyla dayanışma mesajları verildi.

  • Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı
    00:03 Delattre Modern Dans Topluluğu Ankara Müzik Festivali'nde sahne aldı

    Alman ve Fransız sanatçılardan oluşan Delattre Modern Dans Topluluğu, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı tarafından düzenlenen Ankara Müzik Festivali'nde performans sergiledi. Stephen Delattre ve Filipe Portugal'ın koreografisini tasarladığı gösteride 8 dansçı, izleyicilere görsel bir şölen sundu.

  • Safranbolu'da Tulumbacılar Tarihi Sokaklarda Gezdi
    23:41 Safranbolu'da Tulumbacılar Tarihi Sokaklarda Gezdi

    Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan ilçesi Safranbolu'da, ramazan akşamları etkinlikleri dolayısıyla dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, tarihi sokaklarda gezdi. Kazdağlıoğlu Meydanı'nda başlayan etkinlikte dönem kıyafetlerini giyen tulumbacılar, omuzlarına aldıkları tulumba ile Tarihi Çarşı'nın sokaklarında tur attı. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken etkinlik, Han Arkası'nda sona erdi. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Mehmet Gökcü, etkinliğin ardından gazetecilere, ilk tulumbanın 1859'da hediye edildiğini ve böylelikle ilçede itfaiye teşkilatının kurulduğunu söyledi. Gösteriye vatandaşların ilgisinin yoğun olduğunu belirten Gökcü, 'Biz tarihi bir şehirde yaşıyoruz. Bu konakları yangınlara karşı korumakla görevliyiz. Böyle tarihi bir ilçede görev yapmak hepimiz için onur ve gurur verici.' dedi.

  • Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
    23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde

    Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, mazbatasını aldıktan sonra ilk kez tiyatro sahnesinde yer aldı. Beşikçioğlu, belediye başkanı olmasına rağmen oyunculuğu bırakmayacağını belirterek sanatın nefes almak gibi olduğunu söyledi. Beşikçioğlu, sanatın sosyal ve kültürel bir eğitim olduğunu vurguladı.


08:24 Erbakan talimat vermişti Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere “rüşvet“ tabelası astı Erbakan talimat vermişti! Yeniden Refah Partisi kazandığı belediyelere "rüşvet" tabelası astı
07:47 Kemal Kılıçdaroğlu “Partisinin aleyhine çalışıyor“ iddialarıyla ilgili konuştu Kemal Kılıçdaroğlu "Partisinin aleyhine çalışıyor" iddialarıyla ilgili konuştu
07:43 Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi Oyların tekrar sayıldığı kentte sonuç değişmedi
22:09 Beyoğlu’ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya’dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı Beyoğlu'ndaki İsrail protestosuna ilişkin Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama: 2 emniyet görevlisi açığa alındı
20:34 Beyoğlu’nda İsrail’le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı Beyoğlu'nda İsrail'le ticareti protesto edenlere ters kelepçe gözaltı
08:43 İçişleri Bakanı: Mahzen-26 Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı İçişleri Bakanı: Mahzen-26 Operasyonunda 20 Kişi Tutuklandı
08:17 İstanbul’da art arda otobüs yangınları İstanbul'da art arda otobüs yangınları
00:27 Beyoğlu’ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı Beyoğlu'ndaki İsrail protestolarında tansiyonu yükselten an! Polislerin kelepçelediği sırada genç kıza tokat atıldı
23:54 AK Parti’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediye’nde jakuzi tartışması Eski başkan iddialara ’’hodri meydan’’ dedi AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara ''hodri meydan'' dedi
23:07 Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, tiyatro sahnesinde
18:27 İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail’e pişman edici bir yanıt vereceğiz İran Devrim Muhafızları Ordusu: İsrail'e pişman edici bir yanıt vereceğiz
17:58 Tayvan’ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu Tayvan'ın deprem için teknik yardım kabul ettiği tek yabancı ekip Türkler oldu
17:57 CHP’de Esenyurt krizi Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık CHP'de Esenyurt krizi! Belediye Başkanı seçilen Ahmet Özer, eski yönetimi eleştirdi: Boş kasa ile devraldık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2024 09:41:35. #1.11#
SON DAKİKA: Kaptan Tsubasa'nın yazarı Takahaşi Yoiçi emekli oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement