Karabük 10 Ayda 2.4 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karabük 10 Ayda 2.4 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Karabük 10 Ayda 2.4 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Karabük, 2023'te 2.4 milyon turist ağırlayarak önemli bir turizm merkezi haline geldi.

25.11.2024 12:18
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Karabük 10 ayda, 2 milyon 400 bin ziyaretçi ağırladı.

Vali Mustafa Yavuz, AA muhabirine, Karabük'ün sanayisiyle turizmiyle ve doğasıyla ender illerden biri olduğunu söyledi.

Kentin Ankara ve İstanbul'a yakın olduğuna işaret eden Yavuz, "İki metropolümüzdeki bütün vatandaşlarımızı Karabük'ün doğasını ve turizmini görmeye davet ediyoruz." dedi.

Yavuz, 17 Aralık'ta Safranbolu'nun UNESCO'ya girişinin 30'uncu yılının kutlanacağını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Korumacılık anlamında, UNESCO'ya dahil edilişinin 30. yılı anlamında da gerçekten bizler için çok büyük önem taşıyor. Safranbolu'muz tarihiyle kültürüyle mimarisiyle bizim göz bebeğimiz, ülkemizin göz bebeği. Bununla birlikte Avrupa'da korunması gereken 100 sıcak noktadan biri olan Yenice blok ormanlarımız var. Özellikle sonbaharın son günlerinde adeta renk cümbüşünü yaşıyoruz. Adeta doğa harikası, insanı gerçekten büyülüyor."

"Son yıllardaki en yüksek rakamlardan biri"

Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nde çalışmaların sürdüğünü anlatan Yavuz, "Bütün bu çalışmalarla amacımız Karabük'te turizmin geliştirilmesini sağlamak, Karabük'ün tarihini ve kültürünü bütün dünyaya ve ülkemize tanıtmak." diye konuştu.

Yavuz, yılın 10 ayında Karabük'ü yaklaşık 2 milyon 400 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini aktararak, "Bu gerçekten Karabük için son yıllardaki en yüksek rakamlardan birini oluşturuyor. 250 bine yakın geceleme ve konaklama rakamlarına ulaştık. İnşallah bu tanıtımlarla Yenice'mize, Hadrianopolis'imize ve tarihi Safranbolu kentimizle bu rakamları çok daha yukarılara çekeceğiz. Herkesi Karabük'ü keşfetmeye ve görmeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük 10 Ayda 2.4 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

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