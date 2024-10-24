Karabük'te Belgesel Gösterimi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karabük'te Belgesel Gösterimi

Karabük'te 'Bir Gönüllülük Hikayesi' belgeseli gösterildi, sivil toplumun önemi vurgulandı.

24.10.2024 11:50
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Karabük'te "Bir Gönüllülük Hikayesi" belgeseli izleyicisiyle buluştu.

Karabük Sosyolojik Araştırmalar Derneği tarafından hazırlanan, İçişleri Bakanlığı Proje Destek Sistemi (PRODES) kapsamında desteklenen belgeselin gösterimi 100. Yıl Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Karabük Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan, gösterim öncesi yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün her yıl derneklere hibe desteğinde bulunduğunu belirtti.

"Bir Gönüllülük Hikayesi" projesinin destek almaya hak kazandığını vurgulayan Erdoğan, "Nüfusa oranla dernek sayısında Türkiye birincisiyiz. Niceliksel üstünlüğü, nitelikle doldurmayı arzu ediyoruz. Bu alanda çalışmamızı sürdürüyoruz." dedi.

Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adem Sağır da bugüne kadar sosyolojik olarak birçok sahaya girdiklerini belirterek, sivil toplumun en zor sahalardan biri olduğunu, çalışmayı hazırlarken zorlandıklarını söyledi.

Konuşmaların ardından belgesel gösterimi yapıldı.

Daha sonra sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine plaket verildi.

Etkinliğe, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İsrafil Yıldız, İl Göç İdaresi Müdürü Osman Dorkaç, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Emre Erakçaoğlu ile öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karabük'te Belgesel Gösterimi - Son Dakika

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