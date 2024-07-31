Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ne ören yeri statüsü kazandırılması hedefleniyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ne ören yeri statüsü kazandırılması hedefleniyor

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianopolis Antik Kenti'nde yapılan kazı ve restorasyon çalışmaları sonucunda ören yeri statüsü kazandırılması planlanıyor. Antik kentte bulunan mozaiklerle ünlenen kiliseler, hamamlar, tiyatro ve diğer yapılar ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Ziyaretçi karşılama merkezinin tamamlanmasının ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvuruda bulunulacak. Antik kentin ören yeri statüsü almasıyla birlikte turizm açısından önemli bir merkez haline gelmesi bekleniyor.

31.07.2024 11:45
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Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'ne ören yeri statüsü kazandırılması hedefleniyor.

Antik kentte kazı ve restorasyon çalışmaları, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında 55 kişilik ekiple yürütülüyor.

Kiliselerin tabanındaki, birçok hayvanın tasvir edildiği mozaiklerle ünlenen ve bu nedenle " Karadeniz'in Zeugması" şeklinde adlandırılan antik kentte, şimdiye kadar iki hamam, iki kilise, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi yapılar bulundu.

Ziyaretçi karşılama merkezinin de tamamlanmasının ardından antik kente ören yeri statüsü kazandırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvuruda bulunulacak.

"Ören yeri statüsü, antik kentin daha bilinir hale gelmesi açısından önemli"

Doç. Dr. Ersin Çelikbaş, AA muhabirine, Hadrianopolis'te yapımına 2023'te başlanan ve projesi Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü onaylı karşılama merkezinin inşasının yüzde 90 tamamlandığını söyledi.

Merkezin kalan kısmının da bir ay içinde bitirilmesinin planlandığını belirten Çelikbaş, "Karşılama merkezi tamamlandıktan sonra ziyaretçilerimiz, içinde kafeteryası, hediyelik eşya satan dükkanları, restoranı, tuvaleti, bebek odası ve mescidi olan bir birime kavuşmuş olacak ve böylelikle daha rahat, daha konforlu bir antik kent gezisi gerçekleştirecek." dedi.

Çelikbaş, karşılama merkezinin yapımı tamamlandıktan sonra Hadrianopolis ile ilgili ören yeri başvurusunda bulunulacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ören yeri statüsü de aldıktan sonra Hadrianopolis'in, artık hem turizmin önemli bir odak noktası hem de turizmcilerin, acentelerinin turistleri getirip gezdirdiği Karadeniz Bölgesi'ndeki önemli arkeolojik merkezlerden biri olacağını düşünüyoruz. Ören yeri olması, acentelerin burada resmi olarak çalışmasının da önünü açacak bir gelişme. Antik kentle ilgili bundan sonra reklam ve tanıtım işleri Kültür ve Turizm Bakanlığının yanında birçok kurum tarafından da gerçekleştirilecek. Ören yeri statüsü alması, bölgenin tanıtımı, antik kentin daha bilinir hale gelmesi açısından çok önem arz ediyor. İnşallah 4-5 ay içinde bu statüyü kazanacağımızı düşünüyorum."

Antik kentteki çalışmaları arkeolog, sanat tarihçisi, antropolog ve restoratör gibi farklı disiplinlerden üyelerle sürdürdüklerini belirten Çelikbaş, "Bu sene, yine geçen yıldan başladığımız ve ata tohumlarının da ortaya çıktığı, önemli bir yapı olduğunu düşündüğümüz yapıda da çalışmalarımız devam ediyor. Nekropol, kalenin içi ve Yazıboy yer altı yerleşkesinde kazı çalışmalarımız devam ediyor. Farklı noktalarda da restoratörlerimiz hem mozaiklerde hem de yapı gruplarımızda sağlamlaştırma çalışmalarını sürdürmekte. Kazı çalışmalarına yeni başladık. İnşallah bu yıl da önemli verilere, önemli buluntulara ulaşacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Özellikle "Hamam A" denilen yapının üzerindeki cam koruma projesinin ses getirdiğini vurgulayan Çelikbaş, "Cam korumayı görmek isteyen misafirlerimiz burayı ziyaret etmeye başladı. Hafta içinde ortalama her gün 1000 ziyaretçimiz geliyor. Hafta sonları bu rakam daha da artıyor. Antik kent hem ilçenin hem şehrin önemli bir odak noktası haline gelmiş durumda. Bu kadar turistin buraya gelmesi tesadüf değil. Karşılama merkezi de bittikten sonra turistlerimizin burada rahatlıkla yarım gününü geçirebileceğini söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Antik kenti ziyaret etmek için eşiyle İstanbul'dan gelen Ahmet Arslan da balayına çıktıklarını ve şehir şehir gezmeye karar verdiklerini söyledi.

İlk duraklarının Hadrianopolis olduğunu dile getiren Arslan, "Antik kentlere ilgim var. Bu nedenle burası ilgimizi çekti. Geldik, geziyoruz, çok beğendik. Emek verilmiş. Pek çok yeri ziyarete açılmış. Muhteşem bir yer. Herkesin gelip görmesi gerekiyor." dedi.

Kaynak: AA

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