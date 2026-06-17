Karadeniz Lezzetleri Kursu Trabzon'da Açıldı - Son Dakika
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Karadeniz Lezzetleri Kursu Trabzon'da Açıldı

17.06.2026 12:11
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Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi işaretli yemekleri için Trabzon'da kurs düzenlendi, kadınlar eğitim aldı.

Karadeniz Bölgesi'nin coğrafi işaretli yemeklerinin tanıtımı ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla Trabzon'da açılan kursta kadınlara eğitim verildi.

Trabzon Olgunlaşma Enstitüsünce "Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Yemekler Kurs Programı" kapsamında yaklaşık 9 aydır eğitim alan 12 kursiyer, Türk Patent ve Marka Kurumunca tescillenen Trabzon Kuymağı, Rize Pepeçurası, Devrekani Hindi Banduması, Amasya Toyga Çorbası, Bafra Nokulu, Ordu Galdirik Kavurması ve Gümüşhane Sironu gibi lezzetinin yapımını öğrendi.

Katılımcılar, 25 Haziran'da sona erecek kursta Trabzon, Kastamonu, Artvin, Çorum, Tokat ve Samsun'un da aralarında bulunduğu 18 ilin 185 coğrafi işaretli lezzetinin yanı sıra tescil almayı bekleyen unutulmaya yüz tutmuş yemekleri de pişiriyor.

Enstitü Müdür Yardımcısı ve Yiyecek İçecek Hizmetleri alan öğretmeni Nergiz Güngör, AA muhabirine, Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenen program kapsamında düzenlenen kursta coğrafi işaretli yemekleri ele aldıklarını söyledi.

Güngör, kursta Karadeniz Bölgesi'ndeki 18 ilin tescilli lezzetlerini tanıttıklarını belirterek, "Hobi kursu olmasına rağmen içerik ve kapsam anlamında çok büyük bir değer taşıyor. Coğrafi işaretli yemeklerin konu alındığı kurs programı, Karadeniz Bölgesi'nin kültürel mirasını korumaya yönelik çok güzel bir proje." dedi.

Proje ile bölge kültürüne ve yetiştirilen ürünlere sahip çıkılmasının amaçlandığını anlatan Güngör, kursiyerlere 226 saat eğitim verileceğini kaydetti.

9 ayda dolmadan tatlıya kadar birçok yemek yapıldı

Güngör, kursun et, balık, çorba, sebze, pilav, dolma, tatlı, sarma ve hamur işleri gibi oldukça geniş kapsamlı olduğunu ifade ederek, artık yapılmadığı için unutulmaya yüz tutan yemekleri de doğadan ot toplayarak pişirdiklerini ifade etti.

Kursun, geleneksel mirasın ve kültürel değerlerin korunması için düzenlendiğinin altını çizen Güngör, "Yaylalarımızda ve köylerimizde olan ancak çok bilinmeyen otlara, yiyeceklere ulaşıyoruz. Burada uygulamalı olarak öğrencilerimizle ve kursiyerlerimizle ürüne dönüştürüyoruz, tadımını yapıyoruz, daha sonra satılmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

Güngör, Türk mutfağındaki çeşitliliğe işaret ederek, "Hem sağlık, çeşitlilik hem de kullanılan malzeme açısından çok farklı öğeleri bir arada barındıran ve sonucunda inanılmaz lezzetleri ortaya çıkaran güzel bir mutfağa sahibiz. Bu mutfağın korunmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

Kursiyerler Karadeniz mutfağıyla tanıştı

Karadeniz kültürünü daha detaylı tanımak istediği için tavsiye üzerine kursa katıldığını belirten Sibel Diyadin ise yemekleri kültürel miras olarak gördüğünü söyledi.

Diyadin, kursta yemeklerin yanı sıra disiplinli ve sabırlı olmayı da öğrendiğini belirterek, "Bu anlamda çok mutluyum. Memleketim Trabzon ancak bilmediğim birçok yemek vardı, onları da burada öğrendim." dedi.

Serpil Oğuzhanoğlu da ısırgan, kumara, melocan, kazayağı gibi otları doğadan toplayarak yemeklerde kullandıklarını anlatarak, "Doğru bildiğimiz yanlışları, yanlış bildiğimiz doğruları burada yeniden öğrendim. Bana çok şey kattı. Karadeniz mutfağıyla tanışmış oldum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadeniz Lezzetleri Kursu Trabzon'da Açıldı - Son Dakika

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