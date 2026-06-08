Karadenizliler Spil Dağı'nda Buluştu - Son Dakika
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Karadenizliler Spil Dağı'nda Buluştu

08.06.2026 13:29
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27. Karadenizliler Spil Sis Dağı Yayla Şenliği, 15 bin katılımcıyla Manisa'da yapıldı.

Ege Bölgesi'nde yaşayan Karadenizliler, Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen 27. Karadenizliler Spil Sis Dağı Yayla Şenliği'nde bir araya geldi. Yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı şenlikte horonlar hiç durmadı, Karadeniz kültürü Spil Dağı'nda yaşatıldı.

Manisa Spil Dağı Milli Parkı'nda bu yıl 27'ncisi düzenlenen Karadenizliler Spil Sis Dağı Yayla Şenliği, Ege Bölgesi'nin dört bir yanından gelen Karadenizlileri buluşturdu. İzmir'de faaliyet gösteren 7 derneğin ortak girişimi ve sponsorların destekleriyle gerçekleştirilen şenliğe bu yıl Manisa Trabzonlular Derneği de destek verdi.

Spil Dağı Milli Parkı Atalanı Günübirlik Piknik Alanı'nda düzenlenen şenliğe İzmir Trabzon Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İhsan Çoruhlu, İzmir Giresun Görele ve Çanakçı Derneği Başkanı Aydoğan Civelek, İzmir Trabzon Şalpazarlılar Derneği Başkanı Ünal Gülay, Kemalpaşa Karadenizliler Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Dutar, Kemalpaşa Gümüşhaneliler Derneği Başkanı Hüseyin Çetin, Kemalpaşa Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Özgüç ile Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazaz'ın yanı sıra Ege Bölgesi'nin farklı illerinden çok sayıda Karadenizli vatandaş katıldı.

Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ve asayiş ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı etkinlik, horon kortejinin şenlik alanına horon oynayarak girmesiyle başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dernekler adına konuşan İzmir Giresun Görele ve Çanakçı Derneği Başkanı Aydoğan Civelek, organizasyona katkı sağlayan herkese teşekkür etti.

Şenliğin 1994 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirildiğini belirten Civelek, "Bu yıl etkinliğimize Manisa Trabzonlular Derneği de üyeleriyle birlikte katılarak destek verdi. Balıkesir'den, Bursa'dan, Denizli'den ve Türkiye'nin birçok yerinden gelen Karadenizlilerle yaklaşık 15 bin kişinin katıldığı güzel bir organizasyon gerçekleştirdik. Destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Kaynaşmaya katkı sağlayacak"

Bu yıl ilk kez dernek olarak organizasyona destek verdiklerini ifade eden Manisa Trabzonlular Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kazaz ise etkinliğin Karadeniz kültürünün yaşatılması ve dernekler arasındaki birlikteliğin güçlenmesi açısından önemli olduğunu söyledi.

Kazaz, "1994 yılından beri devam eden bu etkinlikte Manisa Trabzonlular Derneği olarak yer almaktan mutluluk duyuyoruz. Daha önce de katıldığımız bu organizasyonun bir parçası olmak istiyorduk. Manisa merkezli birçok festivale ve etkinliğe imza atan bir dernek olarak faaliyet alanımızı genişletmek istedik. Bu etkinliğin dernekler arasında kaynaşmayı artıracağına inanıyorum." diye konuştu.

Karadeniz ezgileri, yöresel sanatçıların konserleri ve halk oyunları gösterileriyle renklenen 27. Karadenizliler Spil Sis Dağı Yayla Şenliği, gün boyu süren etkinliklerin ardından sona erdi. Karadeniz kültürünün yaşatıldığı şenlikte katılımcılar horonlarla unutulmaz bir gün yaşadı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Karadenizliler Spil Dağı'nda Buluştu - Son Dakika

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