Karakaya Barajı'nın Büyüleyici Gün Batımı

Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Barajı'nın Malatya, Elazığ ve Diyarbakır sınırlarının kesiştiği noktadaki uzantısı, gün batımında dronla görüntülendi.

Türkiye'nin en büyük barajlarından biri olan Fırat Nehri üzerinde kurulu Karakaya Barajı'nın Malatya'nın Doğanyol, Elazığ'ın Maden ve Diyarbakır'ın Çüngüş ilçeleri arasında kalan uzantısı manzarasıyla ilgili görüyor.

Karakaya Barajı'nın Doğanyol ilçesine bağlı Konurtay Mahallesi'ndeki kısmının manzarası görenlerin ilgisini çekiyor.

Doğanyol, Maden ve Çüngüş arasında yer alan bölge, meşe, menengiç, alıç, sumak gibi doğal yetişen ağaçlar ve bitki örtüsüyle fotoğraf tutkunlarına güzel manzara sunuyor.

Orta Amerika'da bulunan ve Brezilya, Paraguay ile Arjantin'i birbirinden ayıran Parana Nehri'ne benzetilen bölgenin gün batımında ortaya çıkan etkileyici görüntüleri, dronla kayıt altına alındı.