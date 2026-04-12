Karanfil Dergi 1. Yaşını Kutladı

12.04.2026 14:20
Karanfil Dergi, 1. yılını kültür sanat ödülleriyle kutlayarak önemli isimlere ödüller takdim etti.

ÇANKAYA Belediyesi'nin 'elden ele' anlayışıyla yayımlanan Karanfil Dergi, birinci yılını Ankara'nın kültür, sanat ve edebiyat yaşamına katkı sağlayan isimlerin ödüllendirildiği özel bir etkinlikle kutladı.

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in ev sahipliğinde gerçekleşen geceye Karanfil Dergi yazarlarının yanı sıra çok sayıda sanatsever katıldı. EVRENSEL KÜLTÜR ÖDÜLÜ LİVANELİ'YE

Karanfil Derginin 1. yıl kutlamalarında Ankara'nın kültür sanat hayatına değer katmış isimlere de ödülleri verildi. Karanfil Evrensel Kültür Ödülü Karanfil Dergi yazarı da olan usta sanatçı Zülfü Livaneli'ye verildi. Kültür sanat alanında en iyi derginin Karanfil Dergi olduğunu belirten Livaneli'ye ödülünü Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner takdim etti.

Karanfil Derginin birinci yılını kutlamaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, "Sanatıyla, kişiliği ve mücadelesi ile hepimize önder ve ilham kaynağı olan Sayın Zülfü Livaneli'ye böyle bir ödül takdim etmek bizim için büyük bir onurdur. Kendisine tüm konuklarımız adına yürekten saygılarımı, şükranlarımı sunuyorum. Barış için, kardeşlik için, demokrasi için ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet için her birimiz birer karanfil olacağız ve sonunda da bu mücadeleyi bizler kazanacağız" diye konuştu.

ANKARA'YA DEĞER KATANLAR ÖDÜLLENDİRİLDİ

Ankara'nın kültür ve sanat hafızasına ses veren, kimi zaman bir şiirin kıyısında kimi zaman bir cümlenin derinliğinde kimi zaman da aynı heyecana inanan insanların arasında kendine yer açan Karanfil Dergi, özel gecesinde Ankara'ya değer katan isimler de ödüllerini aldı.

Ankara'ya Değer Katan Ressam ödülünü Habip Aydoğdu alırken Aydoğdu'ya ödülünü Karanfil Dergi yazarı tarihçi Sinan Meydan verdi. Ankara'ya Değer Katan Şair kategorisinde ise şiirleriyle Ankara'yı ilmek ilmek işleyen Ahmet Telli ödüle layık görüldü. Rahatsızlığı nedeniyle geceye katılamayan Ahmet Telli'nin ödülünü kızı Eylül Devrim Telli alırken ödülü Karanfil yazarı belgeselci Nebil Özgentürk takdim etti.

Ankara'ya Değer Katan Edebiyat ödülünde yazar Buket Uzuner ödülünü, CHP Parti Meclisi üyesi Gülşah Deniz Atalar'dan aldı. Ankara'ya Değer Katan Akademisyen alanında ödüle filozof akademisyen İoanna Kuçuradi layık görüldü. CHP Parti Meclisi üyesi yazar Yaşar Seyman'ın verdiği ödülü Kuçuradi adına Kuçuradi Felsefe ve İnsan Hakları Vakfı Mütevelli Heyetinden Harun Tepe aldı.

MERT FIRAT'TAN GÖSTERİ

Gecede oyuncu Mert Fırat müzikli gösteriye imza attı. Ferhat Livaneli Orkestrasının da eşlik ettiği gösteride usta oyuncu yer yer şiirlerle yer yer de anlatılarla Karanfil Dergiyi zamanın süzgecinden geçirdi.

Gecenin sonunda sahneye çıkan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner ve Karanfil Dergi yazarları Ferhat Livaneli Orkestrasının seslendirdiği parçalara eşlik etti. Güner ve Karanfil Dergi yazarları Zülfü Livaneli'nin ölümsüz eserleri Güneş Topla Benim İçin ve Özgürlük parçalarını hep bir ağızdan söyledi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
