Kars'ta Azerbaycan-Türkiye Kültür Buluşması - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars'ta Azerbaycan-Türkiye Kültür Buluşması

Kars'ta düzenlenen etkinlikte türküler ve kültürel gösterilerle dostluk pekişti.

24.04.2025 22:59
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Kars'ta "Azerbaycan- Türkiye Kültür Buluşması" renkli görüntülere sahne oldu

KARS - Kars'ta Azerbaycan Türkiye Kültür Buluşmaları renkli görüntülere sahne oldu. Konservatuar öğretim üyesi ve öğrencilerinin seslendirdiği birbirinden güzel türküler, salonu dolduranları mest etti.

Kars Azerbaycan Başkonsolosluğu'nca Ahmet Arslan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasa ve Devlet Egemenliği yılına ithaf edilen, Azerbaycan Türkiye Kültür Buluşmaları saygı duruşu ve her iki ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Programın açılışında konuşan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, "Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan kendi topraklarını kurtarmış ve tüm toprakları üzerinde egemenlik sağlamıştır. Bir Karabağlı gibi ben toprak hasretini iyi bilirim. ve biz 30 sene topraklarımızı Ermeni işgalindeydi. ve bu 44 günlük savaşta ben Türk milletinin ve devletinin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu, hem manevi, hem siyasi desteğini gördüm. Buna göre Türk milletine ve Türk devletine teşekkür ediyorum" dedi.

Programda katılımcılara seslenen Kars Valisi Ziya Polat, Azerbaycanlı kardeşlerimizin her zaman yanında olduğunu söyledi. Vali Polat, "Tabii iki devlet, tek millet diyoruz ya biz bunu sadece cümle olarak söylemiyoruz. Kalpten ve her tarafımızdan işleyen bir şekilde söylüyoruz. Bu sadece lafta değil, Allah şükür iki devletimiz de çok güçlü, iki liderimiz de çok güçlü. Cumhurbaşkanlarımız çok güçlü, onların etkisi sahaya yansıyor. Bakın yıllardır esaret altında kalan topraklar Allah'a şükür tekrar sahibine geçti. Can Azerbaycanlılar dualarımızla kardeşlerimizin yanındaydık. Türk devleti her türlü imkanıyla kardeşlerinin yanındaydı. Yanında olmaya devam edecek. Biz artık her yerde, uluslararası her platformda kendimiz için istediğimizi kardeşimiz için de istiyoruz. Bu böyle idi böyle olmaya devam edecek" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Azerbaycan'ın tanıtan video gösterisi yapıldı. Program Üniversite Devlet Konservatuarı öğretim üyeleri ve öğrencilerinin seslendirdiği türkülerle devam etti. Kafkas ekibinin gösteriyle program sona erdi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta Azerbaycan-Türkiye Kültür Buluşması - Son Dakika

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