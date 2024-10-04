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Kültür Sanat

Kars'ta Gazilik Madalyaları Sergisi

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Kars'ta Gazilik unvanının 170. yıl dönümünde madalyalar ilk kez sergileniyor.

04.10.2024 15:18
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Kars'ın Gazilik Madalyaları ilk kez Kars'ta sergileniyor

Kars'ta X. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

KARS - Kars'a, 'Gazilik' unvanın verilişinin 170. Yıldönümünde düzenlenen sempozyumda,'Gazilik' madalyaları ilk kez Kars'ta sergileniyor.

Vali Ziya Polat'ın katılımlarıyla gerçekleştirilen Kars'a "Gazilik" Unvanı Verilişinin 170. yıl dönümü anısına düzenlenen X. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu başladı. Sempozyumda en çok ilgiyi ise salonda sergilenen 'Gazilik' madalyaları gördü.

Sempozyum saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Programın açılışında konuşan Dede Korkut Eğitim Fakültesi'nden Prof. Dr. Yaşar Kop, "Kars'a gazilik unvanı verilmesi için valimiz bizlerden çok gazilik kelimesini kullandığı için kendisine teşekkür ediyorum. Bizim hakkımızdır, Osmanlı Devletinde ilk ve tek unvan alan şehiriz. Ama bir de o sırada 1855 yılında bize bir madalya verilmişti. Altın, Gümüş ve bakır olarak basılmış, o madalyaları zaten nadir görenlerden birisi olacaksınız. 1855'den gelipte, ilk kez size nasip oldu. onları göreceksiniz" dedi.

Vali Ziya Polat'ta Kars'ın ilklerin şehri olduğunu söyledi. Polat, "Tabi Gazi Kars, 1855'te Türk tarihinde Gazilik unvanı alan ilk şehirdir. 169'ıncı yılı, hocam 170'e düzlemiş ama 169'uncı yılından 170'e doğru gidiyoruz. 170'e doğru giden bir şehirden bahsediyoruz. İlklerin şehrinden, gazi kentin ilk defa madalyaları burada, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah devamlı burada olmasını arzu ediyoruz" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından sempozyuma ara verildi. Öğlenden sonra devam edecek olan sempozyumda Kars ve Gazilik madalyası konuşulacak.

Öte yandan Kars'ın 'Gazilik' madalyaları yaklaşık 1 ay Harp Tarihi Müzesi'nde sergilenecek. Vatandaşlar müzede gazilik madalyalarını görebilecek.

Kars\'ta Gazilik Madalyaları Sergisi
Kaynak: İHA

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