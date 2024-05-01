Kars'ta İlkokul Öğrencileri Harçlıklarıyla Uçurtma Şenliği Düzenledi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kars'ta İlkokul Öğrencileri Harçlıklarıyla Uçurtma Şenliği Düzenledi

Kars\'ta İlkokul Öğrencileri Harçlıklarıyla Uçurtma Şenliği Düzenledi

Kars'ta Yenişehir İlköğretim Okulu'ndan 150 öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları uçurtmaları uçurmak için Yahni Dağı eteklerinde düzenlenen uçurtma şenliğine katıldı. Öğrenciler, renkli uçurtmalarıyla eğlenceli bir gün geçirdi. Etkinlik, öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla düzenlendi ve geleneksel hale getirilmesi planlanıyor.

01.05.2024 17:51
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Kars'ta ilkokul öğrencileri biriktirdikleri harçlıklarıyla aldıkları rengarenk uçurtmaları gökyüzüyle buluşturdu.

Yenişehir İlköğretim Okulu'ndan 150 öğrenci, harçlıklarıyla aldıkları uçurtmaları uçurmak için kent merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı eteklerinde uçurtma şenliğine katıldı.

Burada piknik yapan öğrenciler, farklı renklerdeki uçurtmaları uçurarak eğlenceli vakit geçirdi.

Sınıf öğretmeni Olcay Aktaş, AA muhabirine, etkinliği öğrencilerin sosyalleşmesi amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Herkesin şenlikte güzel vakit geçirdiğini belirten Aktaş, "Öğrenciler gerçekten örnek bir davranış sergiledi. Haftalık harçlıklarını biriktirip uçurtma alarak doğada kendilerine unutulmaz gün yaşattılar. Onlar sayesinde biz de Yahni Dağı eteklerine gelerek temiz hava aldık." dedi.

Öğretmenlerden Başak Aydın da öğrencilerle farklı bir etkinlik yapmak ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kars'ta İlkokul Öğrencileri Harçlıklarıyla Uçurtma Şenliği Düzenledi - Son Dakika

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