Kasım'da CSO Ada Ankara'da Etkinlik Rüzgarı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kasım'da CSO Ada Ankara'da Etkinlik Rüzgarı

CSO Ada Ankara, Kasım'da önemli konserler ve tiyatro oyunları ile sanatseverleri ağırlayacak.

31.10.2024 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkentin kültür ve sanat adası CSO Ada Ankara'da kasım ayında önemli isimlerin sahne alacağı konserlerin yanı sıra çok sayıda etkinlik düzenlenecek.

Bankkart Mavi Salon'da "Zeytinyağlı Yaprak Sarması" tiyatro oyunuyla başlayacak ayın programı, 2 Kasım'da çocuklar için aile katılımlı "Robotik Atölyesi" ve Karlar Ülkesi Elsa'nın Sihirli Güçleri oyunuyla devam edecek.

"CSO Sanatçıları ile Denizbank Konserleri" 4 Kasım'da, Ayşe Atam ile 90'lar konseri de 5 Kasım'da ziyaretçilerini Bankkart Mavi Salon'da ağırlayacak.

Şef Savaş Demiral yönetimindeki Türk Dünyası Müzik Topluluğu, 6 Kasım'da aynı salonda sahne alacak.

William Shakespeare'in başyapıtı "Hamlet" de yenilikçi bir yorumla CSO Ada Ankara'da izleyiciyle buluşacak. Imperfect Dancers Company, 6 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da Hamlet'i seyircilerin beğenisine sunacak.

Şef Cemi'i Can Deliorman yönetimindeki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) da 9 Kasım'da Ziraat Bankası Ana Salon'da Grammy ödüllü Chris Botti'ye eşlik edecek. CSO, Denizbank Konserleri kapsamında 15 Kasım'da şef Terje Mikkelsen, 29 Kasım'da ise şef Michael Wendeberg yönetiminde sahne alacak.

Şef Ahmet Mustafa Yeldan yönetimindeki Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ise "Atatürk'ü Anma, Özlemle Saygıyla" konseriyle 10 Kasım'da seyirci karşısına çıkacak.

15. Uluslararası Şefika Kutluer Festivali'nin açılış konseri de 24 Kasım'da Bankkart Mavi Salon'da gerçekleştirilecek.

Sanatseverler, detaylı konser ve etkinlik bilgilerine "https://csoadaankara.ktb.gov.tr" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Kültür, ankara, Sanat, Yaşam, Müzik, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kasım'da CSO Ada Ankara'da Etkinlik Rüzgarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:29 Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver Canlı yayında açık açık söyledi: Ersan Şen, sen önce avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver
23:50 Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın Afişleri gören mahalleli diken üstünde: Bu şeytan, sapık ve tecavüzcüyü barındırmayın
23:33 Akşener’e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı Akşener'e kayınbiraderinden şoke eden sözler: Küfürlü mesajlar ortaya çıktı
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
18:58 Silivri Cezaevi’ndeki Ahmet Özer’den ilk mesaj geldi Silivri Cezaevi'ndeki Ahmet Özer'den ilk mesaj geldi
09:36 Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti Kiracısı evinden çıksın diye baca deliğinden horon dinletti
09:34 Altın yerinde durmuyor Yeniden rekor kırdı Altın yerinde durmuyor! Yeniden rekor kırdı
09:14 TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde TOGG sahiplerine ve almak isteyenlere müjde!
09:13 Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı Akılalmaz olay: Yavru kedileri ve annelerini köpeklere parçalattı
08:48 Esenyurt Belediyesi’ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı Esenyurt Belediyesi'ne İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy kayyum olarak atandı
08:46 Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor Emeklilere enflasyon oranında zam geliyor
08:44 Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası: 19 metre derinlikte
08:26 Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı İşte hakimlikteki ilk ifadesi Esenyurt Belediye Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı! İşte hakimlikteki ilk ifadesi
08:17 Doğal gaza zam yapılacak mı BOTAŞ duyurdu Doğal gaza zam yapılacak mı? BOTAŞ duyurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 02:07:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kasım'da CSO Ada Ankara'da Etkinlik Rüzgarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.