Kastamonu'da 1. Uluslararası Çocuk Şenliği Düzenlendi

Kastamonu'da "Uluslararası Çocuk Şenliği" renkli görüntülere sahne oldu

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde 1. Uluslararası Taşköprü Çocuk Şenliği kapsamında düzenlenen halk dansları gösterileriyle renkli görüntüler oluştu. Etkinlikte, farklı ülkelerden gelen çocuklar sahne aldı.

Taşköprü Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda Gürcistan ve Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen halk dansları toplulukları kendi kültürlerine özgü dans gösterileri sergiledi. Etkinliği izleyen vatandaşlar, çocukların sergilediği performanslara yoğun ilgi gösterdi.

1. Uluslararası Taşköprü Çocuk Şenliği, ilçeye adını veren tarihi Taş Köprüden kortej yürüyüşüyle başladı. Öğrencilerin ve velilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşe Taşköprü Kaymakamı Abdullah Demirdağ ile Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin ile kamu kurum ve kuruluş müdürleri de katıldı.

Cumhuriyet Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından gösterilere geçildi. Şenlik kapsamında Taşköprü Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen şenlikte Gürcistan'dan gelen ekip, kendi yörelerine ait halk oyunlarını sergiledi. Ayrıca Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen öğrencilerde, Kafkas dansı başta olmak üzere çocukların sevdiği çeşitli oyunlar sergiledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte çocuklar, sahneye çıkarak gönüllerince eğlendi. Minik öğrencilerin dansları ve renkli kostümleri izleyenlere neşe dolu anlar yaşattı.

Şenliğin ardından konuşan Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, "Sevgili çocuklar, bugün burada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sizlere armağan ettiği bu özel günde, hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 23 Nisan, sadece bir bayram değil, aynı zamanda ulusal egemenliğimizin ve geleceğimizin teminatı olan sizlerin değerini en güzel şekilde ifade eden bir gündür. Sizler, yarının doktorları, öğretmenleri, mühendisleri, sanatçıları ve liderlerisiniz. Bugün izleyeceğimiz etkinlikler, oyunlar, güldüğünüz anlar, öğrendiğiniz bilgilerle yarının güçlü, aydınlık Türkiye'sini inşa edeceksiniz. Bizler de yerel yönetim olarak, sizlerin daha iyi şartlarda büyümesi, eğitimi ve gelişimi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bugün düzenlediğimiz çocuk şenliği de sizlerin mutlu, sağlıklı ve sosyal bireyler olarak yetişmenize katkı sağlamak amacıyla organize edildi. Eğlenirken aynı zamanda paylaşmayı, birlikte hareket etmeyi ve dayanışmayı öğrenmenizi çok önemsiyoruz. Çünkü güzel bir gelecek, sevgiyle büyüyen, özgürce düşünen çocuklarla mümkün olur. Sizlere düşen en önemli görev; bol bol okuyup kendinizi geliştirmeniz, doğayı ve insanları sevmeniz, sorumluluk sahibi bireyler olarak büyümenizdir. Biz büyükler olarak her zaman yanınızda olacak, sizlerin fikirlerini önemseyecek ve sizlerle birlikte daha yaşanabilir bir kent oluşturacağız. Bu vesile ile yarın kutlayacağımız 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nızı kutluyor, Bu bayramı siz çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" dedi.

Taşköprü Belediyesi'nden yapılan açıklamada, kültür ve sanatın birleştirici gücüne inanıldığı vurgulanarak, benzer uluslararası etkinliklerin süreceği bildirildi.