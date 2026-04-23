Kastamonu\'da 23 Nisan coşkusu: Çocukların gösterileri ayakta alkışlandı

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklar tarafından coşkuyla kutlandı. Çocukların sahnelediği gösteriler vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı.

Kastamonu'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Merkez Spor Salonunda gerçekleştirilen törende çocuklar çeşitli gösteriler yaptı. Renkli görüntülere sahne olan törende, çocukların gösterileri vatandaşlar tarafından ayakta alkışlandı. Törende günün anlam ve önemine binaen konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Sevgili çocuklar; Sizler, milletimizin umut çiçekleri, aydınlık yarınlarımızın güçlü kollarısınız. Bu bakımdan sizlerin sağlıklı, eğitimli ve mutlu bireyler olarak hayata devam etmeniz, geleceğimizi köklü kültürümüzden ilhamla güçlü bir şekilde kurmanız, bilime, teknolojiye, sanata ve spora gelecekte yön vermeniz, al bayrağımızı en yücelerde dalgalandırmanız en büyük arzumuzdur. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle sizleri, özgürce düşünen, inisiyatif alabilen, kendi toplumunun ve medeniyetimizin değerlerinden beslenen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı, akademik başarılarının yanı sıra, sporda, sanatta, bilim ve teknolojide yetenekli ve değerlerine bağlı gençler olarak yetiştirebilmektir. Böylece bugünün çocukları, yarının gençleri olarak sizler ülkemizin sadece zenginliği değil, gücünün ve değişen potansiyelinin kaynağı olacaksınız" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu, halkoyunları sahnelendi.

Törene Vali Meftun Dallı, Belediye Başkanı Hasan Baltacı, kurum, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. - KASTAMONU