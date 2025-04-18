Kastamonu'da Gelinlik ve Çeyiz Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kastamonu'da Gelinlik ve Çeyiz Sergisi

Kastamonu'da Türk aile yapısını tanıtan sergi ve panel düzenlendi, kültürel miras vurgulandı.

18.04.2025 20:13
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Kastamonu'da geleneksel gelinlikler ve çeyizler görücüye çıktı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de ışığında bu güzellikleri, emekleri ve hizmetleri hep birlikte koruyup geleceğimize intikal ettirelim"

KASTAMONU - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten'in katılımıyla Kastamonu'da Türk aile yapısındaki çeyiz ve gelinliklerin ele alındığı sergi ve panel gerçekleştirildi. Sergide konuşan Bakan Yardımcısı Ökten, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de ışığında bu güzellikleri, emekleri ve hizmetleri hep birlikte koruyup geleceğimize intikal ettirelim" dedi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Gelenekten Geleceğe: Türk Aile Yapısında Çeyiz ve Gelinlikler" sergisine katıldı. Kastamonu'daki Tarihi Saray Hamamı'nda düzenlenen serginin açılış kurdelesini kesen Bakan Yardımcısı Ökten, Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Ayten Canaslan'dan sergideki ürünler hakkında bilgiler aldı. Ökten, sergiyi gezerek, geçmişten günümüze uzanan kültürel mirasın izlerini taşıyan eserleri ilgiyle inceledi. Ayrıca sergide kına gecesi de canlandırıldı.

Serginin açılışında konuşan Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Ökten, "Hayırlı, uğurlu olsun. Bu güzel çalışmada emeği geçen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hayırlara vesile olsun. Bu güzel mirasımız, inşallah gelecek kuşaklara da intikal etsin. Kültürümüzü korumanın temel bilinciyle, yeni müfredatımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modelinin de ışığında bu güzellikleri, emekleri ve hizmetleri hep birlikte koruyup gözeterek geleceğimize intikal ettirelim" dedi.

Serginin ardından Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Celile Eren Ökten, beraberindeki heyet ile birlikte Kastamonu Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen "Türk Aile Yapısında Sandık Kültürü, Çeyiz ve Gelinlikler" paneline katıldı.

"Anadolu'daki hazinelerin gelecek kuşaklara aktarılması için büyük işler yapmamız gerekiyor"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, "Tarihi süreç içerisinde baktığımızda büyük medeniyetleri ve dünyaya istikamet vermiş toplulukların toplumsal yapılarında aile bağlarının, kültürel zenginliklerinin ve diğer değerlerine sıkı sıkı bağlı olduklarını ve büyük bir bağ kurduklarını görüyoruz. Bizler de kıyamete kadar al yıldızı bayrağı dalgalandıracağımız Anadolu coğrafyasının çok kıymetli hazineleri mevcut. Bu hazinelerin gelecek kuşaklara aktarılması için büyük işler yapmamız gerekiyor. Bunların da başlangıcı sayılabilecek Kastamonu'muzun zenginliklerini tüm ülkemize ve gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz çalışmaları da sizlerin destekleriyle sürdürme gayreti içerisindeyiz. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde aklıselim, kalbi selim, zevki selim yetişen gençlerimiz yine Türkiye yüzyılını imar edecek bu imarı gerçekleştirirken de köklerine sıkı sıkı bağlı, geleneklerine bağlı, ailesine sahip çıkan bireyler olarak ülkemizin büyük ve güçlü Türkiye hedeflerine ulaştırılacaktır. Bizler de bu kutlu yolculukta yürümeye yorulmadan, usanmadan yürümeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Aile, ne kadar sağlam bir aile üzerine şekillenirse toplumda o kadar sağlam yol alır"

Panelin moderatörlüğünü yapan Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülten Küçükbasmacı da, "Aile, Türk toplumunun temelidir. Aile, ne kadar sağlam bir aile üzerine şekillenirse toplumda o kadar sağlam bir şekilde geleceğe doğru yol alır. Toplumda ne kadar sağlam değerler üzerine kurulursa ailede o kadar sağlam değerler üzerine kurulur. Dolayısıyla aile ve toplum denklemi, birbirini destekleyen bir döngüdür. Türk milletinin kendisine has bir aile yapısı bulunuyor. Bu kadar önemli toplumun gelişmesinde varlığında, geleceğe doğru yürümesinde devam etmesi bu kadar önemli olan ailenin kuruluşu, tabii ki pek çok sosyal, kültürel, dini, toplumsal ve ekonomik anlamda pek çok temel üzerinden şekilleniyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın içerisinde bulunduğumuz yılı Aile Yılı ilan etmesi son derece önemlidir. Bu vesile ile ilgili bugün burada Kastamonu'da, ailenin kuruluşunda çeyiz ve sandık geleneklerinin yerini konuşacağız" şeklinde konuştu.

Panelde, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ayşegül Karakelle Alper, Konya Karatay Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Hande Ayşegül Özdemir, İstanbul Medipol Üniversitesi Seçmeli Eğitim Merkezi Dr. Öğretim Üyesi Mutlu Özgen ve Geleneksel El Sanatları Ustası Yazma Sanatçısı Veliye Martı, konuları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Sergi ve panele, Vali Meftun Dallı, AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, kurum müdürleri, siyasi parti ve StK temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu'da Gelinlik ve Çeyiz Sergisi - Son Dakika

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