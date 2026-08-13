Kastamonu Kütüphanesi'ne Yeni Kitabe - Son Dakika
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Kastamonu Kütüphanesi'ne Yeni Kitabe

Kastamonu Kütüphanesi\'ne Yeni Kitabe
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Düşen kitabesi yenilenen Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi, tarihi değerini yeniden kazandı.

Kastamonu'da düşerek dört parçaya ayrılan Memleket Kütüphanesi'nin tarihi mermer kitabesi, Hattat Mahmut Şahin tarafından aslına uygun şekilde yeniden yazılarak, kütüphaneye hediye edildi.

Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi olarak hizmet veren Memleket Kütüphanesi'nin kırılarak dört parçaya ayrılan tarihi mermer kitabesi, aslına uygun şekilde yeniden yazıldı. 4 bin 386 adet el yazması, 10 bin 265 adet matbu eser ve 103 adet kıymetli hat levhası ile zengin bir koleksiyona sahip olan Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi'nin kitabesi, Hattat Mahmut Şahin tarafından yaklaşık üç haftada yazıldı. Hayırseverler Seydi Kurtuluş, Hezarfen Hasan Derviş ve koleksiyoner İbrahim Ethem Gören'in destekleriyle yazılarak mermere işlenen kitabe, kitabenin asli yazısı ve "Fiha Kütiben Kayyime (onda değerli kitaplar vardır)" yazılı hat ile birlikte Hattat Mahmut Şahin tarafından Kastamonu Yazma Eser Kütüphanesi Müdürü Erdal Arslan'a takdim edildi. Kitabeyi teslim alan Arslan, emeği geçen Hattat Mahmut Şahin ile hayırseverlere teşekkür belgesi takdim etti.

"Üç haftalık bir emeğimiz var"

Kitabenin hazırlanma süreciyle ilgili bilgi veren Hattat Mahmut Şahin, dört parçaya ayrılan mermer kitabenin restorasyonunun zor olması sebebiyle aslına uygun şekilde yeniden yazdığını belirterek, "Biz tekrardan onu takliden yazdık ve mermere uyguladık. Hem mermeri hem yazdığımız yazıyı Kastamonu Yazma Eserler Kütüphanesi'ne hediye ettik. Mermerin yapılması, yazının yazılması, mermerciye gitmesiyle üç haftalık bir emeğimiz var" dedi.

Şahin, Türkiye Yazma Eserler Kurumu'nun önemli bir müessese olduğunu belirterek, özel koleksiyonlarda bulunan eserlerin yazma eser kütüphanelerine kazandırılması gerektiğini söyledi. Koleksiyon sahiplerinin vefatının ardından eserlerin miras yoluyla bölünmesinin milli değerlerin parçalanması anlamına geldiğini ifade eden Şahin, eserlerin toplu şekilde kurumlarda muhafaza edilmesi gerektiğini vurguladı. Yazma eserlerin sergilenebileceği ve halkla paylaşılabileceği alanların artırılması gerektiğini de dile getiren Şahin, bu eserlerin toplumla buluşturulmasının önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu Kütüphanesi'ne Yeni Kitabe - Son Dakika

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