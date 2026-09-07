Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, iyi korunmuş 105 metrekarelik zemin mozaiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, 2026 çalışmalarında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros başı bulunduğunu da belirtti.
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, milattan sonra 4. yüzyıla ait devasa bir zemin mozaiği ile 2. yüzyıldan kalma Eros başı gün yüzüne çıkarıldı.
105 METREKARELİK MOZAİK BULUNDU
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taşköprü’deki antik kentte yürütülen kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve son derece iyi korunduğu tespit edilen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını açıkladı.
EROS BAŞI DA BULUNDU
Orta nefte yer alan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, 2026 yılı kazı sezonunda ayrıca M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu aktardı. Bölgedeki arkeolojik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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