Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu

Kastamonu Taşköprü\'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesindeki Pompeiopolis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda M.S. 4. yüzyıla tarihlenen, iyi korunmuş 105 metrekarelik zemin mozaiğinin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Ersoy, 2026 çalışmalarında M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına ait bir Eros başı bulunduğunu da belirtti.

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde yer alan Pompeiopolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmalarında, milattan sonra 4. yüzyıla ait devasa bir zemin mozaiği ile 2. yüzyıldan kalma Eros başı gün yüzüne çıkarıldı.

105 METREKARELİK MOZAİK BULUNDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Taşköprü’deki antik kentte yürütülen kazılarda tarihi bir keşfe imza atıldığını duyurdu. Bakan Ersoy, geometrik kompozisyonlardan oluşan ve son derece iyi korunduğu tespit edilen yaklaşık 105 metrekarelik zemin mozaiğinin açığa çıkarıldığını açıkladı.

Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu

EROS BAŞI DA BULUNDU

Orta nefte yer alan mozaik döşemesinin tamamını ortaya çıkarma çalışmalarının sürdüğünü belirten Ersoy, 2026 yılı kazı sezonunda ayrıca M.S. 2. yüzyılın ikinci yarısına tarihlenen bir Eros başının da bulunduğunu aktardı. Bölgedeki arkeolojik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu
Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu
Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu
Kaynak: İHA

Kültür ve Turizm Bakanı, Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Sanat, Kastamonu, Taşköprü, Kültür, Miras, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Bolu’da kaybolan Nuriye Bölükbaş’ın cansız bedeni göl kenarında bulundu Bolu'da kaybolan Nuriye Bölükbaş'ın cansız bedeni göl kenarında bulundu
Japonya’nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti Japonya'nın Gifu eyaletindeki pastanede çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti
Milyoner iş insanının akılalmaz sonu Altın tabutla gömüldü Milyoner iş insanının akılalmaz sonu! Altın tabutla gömüldü
Bakan Gürlek’ten Yeşil Vatan’ı yakanlar için net mesaj “Adaletten kaçamayacaklar“ Bakan Gürlek'ten Yeşil Vatan'ı yakanlar için net mesaj! "Adaletten kaçamayacaklar"
Serhat Kılıç’tan geriye bu görüntüler kaldı İzleyenlerin yüreği burkuldu Serhat Kılıç'tan geriye bu görüntüler kaldı! İzleyenlerin yüreği burkuldu
Belçika’da camiye İslam karşıtı saldırı Belçika'da camiye İslam karşıtı saldırı

11:40
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan’dan 250 milyon TL’lik hamle
Sahalarda göremediğimiz İlkay Gündoğan'dan 250 milyon TL'lik hamle
11:31
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
Ahbap Derneği soruşturmasında 5. dalga! 20 ilde 53 şüpheliye operasyon yapıldı
11:21
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
Gerdek gecesinin sabahı kaçan gelinden tek cümlelik yorum
11:09
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
Bakan Gürlek: Boşanma ve nafaka düzenlemesi ekim ayında hayata geçirilecek
10:45
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti İşte yeni zam senaryoları
Yeni OVP sonrası asgari ücret hesabı değişti! İşte yeni zam senaryoları
10:35
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
Altın yatırımcısı şokta: Tüm gözler gelecek veriye çevrildi
10:23
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
Ağıralioğlu, vatandaştan aldığı cevabı duyunca şoke oldu: İl başkanını görevden alacağım
09:55
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı Filenin Sultanları’na kese kese altın
Şampiyonluğun ödülü ortaya çıktı! Filenin Sultanları'na kese kese altın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 11:42:33. #7.13#
SON DAKİKA: Kastamonu Taşköprü'de milattan sonra 4. yüzyıl mozaiği bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement