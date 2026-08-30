Kaybolan Çocuk Polis Ekipleri Tarafından Bulundu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta kaybolan 3 yaşındaki çocuk, polis ekiplerinin aldığı oyuncakla sakinleştirilerek ailesine ulaştırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Ören Sokak'taki parkta oynadığı sırada ailesinden uzaklaşarak kaybolan 3 yaşındaki çocuk, devriye görevi yapan polis ekiplerini görünce yanlarına giderek yardım istedi.

Ağlayan çocuğu sakinleştirmek isteyen ekipler, oyuncak alarak onunla ilgilenirken, başka bir ekip de ailesini bulmak için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin çalışması sonucu çocuk, ailesine teslim edildi.

Yaklaşık 1 saattir evladını aradığını belirten baba, çocuğuna kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, duyarlı davranışlarından dolayı polis ekiplerine teşekkür etti.