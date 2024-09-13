Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi Açıldı

Bakan Ersoy ve Başkan Şahin'in katılımıyla Gaziantep'te Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi açıldı. Müze, üzüm pekmezi yapımı ve sabun yapımı süreçlerini ziyaretçilere tanıtarak, keyifli bir öğrenme deneyimi sunacak.

13.09.2024 19:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakan Ersoy ve Başkan Şahin, üzüm pekmezi yaptı

Kayna sabun ve pekmez müzesi açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılan Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik Kayna Sabun ve Pekmez Müze'sinde açılış öncesinde incelemelerde bulundu.

Üzümden pekmeze giden yolculuğu anlatan han ziyaret edildi. Bakan Ersoy ve Başkan Şahin üzüm pekmezi yaptı. Bakan Ersoy coğrafi işaretli ürün olan ve üzümden yapılan bastığın tadına baktı.

Pekmez müzesi ziyaretinin ardından Sabun müzesine geçildi. Sabun müzesinde ise, sabunun yapım aşamalarını anlatan bölüm incelendi.

Protokolün hayırlı olsun dilekleriyle kurdele kesilerek açılış gerçekleşti.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi hakkında

Geçmişten günümüze kadar zeytinyağı, sabun, pekmez, mercimek üretimiyle kentte önemli bir yere sahip olan ve içinden geçen bir merdivenle iki sokağı birbirine bağlayan benzersiz yapısı ile müzeye dönüştürülen han, ziyaretçilerine keyifle gezecekleri, öğrenerek keşfedecekleri ayrıcalıklı bir müze deneyimi yaşatma imkanı sunacak.

Zeytin oluşumundan toplanmasına, yağ oluşumundan sabun oluşumuna, üzümün bağlardan toplanıp pekmez oluşumuna kadar geçirdiği serüvenin anlatılacağı yapı, görsel malzemeler, video filmler, dijital sunumlar gibi içeriklere sahip olacak. Müze gezisi sırasında örnek sabunlar sunulacak, pekmez atölyesinde ise şireden yapılan inovatif ürünlerin tanıtımı ve tadımı gerçekleşecek.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Gastronomi, Gaziantep, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 02:25:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement