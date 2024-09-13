Kültür Sanat

Bakan Ersoy ve Başkan Şahin, üzüm pekmezi yaptı

Kayna sabun ve pekmez müzesi açıldı

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek kente kazandırılan Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi, GastroAntep Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Grup Başkanvekili ve AK Parti Gaziantep Milletvekili Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Derya Bakbak, İrfan Çelikaslan ve Bünyamin Bozgeyik Kayna Sabun ve Pekmez Müze'sinde açılış öncesinde incelemelerde bulundu.

Üzümden pekmeze giden yolculuğu anlatan han ziyaret edildi. Bakan Ersoy ve Başkan Şahin üzüm pekmezi yaptı. Bakan Ersoy coğrafi işaretli ürün olan ve üzümden yapılan bastığın tadına baktı.

Pekmez müzesi ziyaretinin ardından Sabun müzesine geçildi. Sabun müzesinde ise, sabunun yapım aşamalarını anlatan bölüm incelendi.

Protokolün hayırlı olsun dilekleriyle kurdele kesilerek açılış gerçekleşti.

Kayna Sabun ve Pekmez Müzesi hakkında

Geçmişten günümüze kadar zeytinyağı, sabun, pekmez, mercimek üretimiyle kentte önemli bir yere sahip olan ve içinden geçen bir merdivenle iki sokağı birbirine bağlayan benzersiz yapısı ile müzeye dönüştürülen han, ziyaretçilerine keyifle gezecekleri, öğrenerek keşfedecekleri ayrıcalıklı bir müze deneyimi yaşatma imkanı sunacak.

Zeytin oluşumundan toplanmasına, yağ oluşumundan sabun oluşumuna, üzümün bağlardan toplanıp pekmez oluşumuna kadar geçirdiği serüvenin anlatılacağı yapı, görsel malzemeler, video filmler, dijital sunumlar gibi içeriklere sahip olacak. Müze gezisi sırasında örnek sabunlar sunulacak, pekmez atölyesinde ise şireden yapılan inovatif ürünlerin tanıtımı ve tadımı gerçekleşecek.