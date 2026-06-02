Kayseri'de Gelenekten Geleceğe Sanat Sergisi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kayseri'de Gelenekten Geleceğe Sanat Sergisi

02.06.2026 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin eserleri sergilendi. 43 eser ziyaretçilerle buluştu.

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Geleneksel ve Çağdaş Sanatlar Bölümü öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı eserlerden oluşan "Gelenekten Geleceğe Sanatla Buluşuyoruz Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Bir alışveriş merkezinde açılan sergide, öğrenciler tarafından hazırlanan hat ve resim alanındaki toplam 43 eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Sergide, geleneksel sanatların genç kuşaklar tarafından yeniden yorumlandığı çalışmaların yanı sıra öğrencilerin yıl boyunca sürdürdüğü eğitim sürecinin ürünleri de bulunuyor.

Kayseri Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi görsel sanatları öğretmeni Nesibe Toprakpınar, AA muhabirine, Geleneksel ve Çağdaş Görsel Sanatlar Proje Bölümü öğrencilerinin yaptığı eserlerin sergilendiğini söyledi.

Türkiye'de 14 okulda bulunan bölüm öğrencilerinden 9. ve 10. sınıf öğrencilerinin sergiye katıldığını anlatan Toprakpınar, şunları kaydetti:

"Çalışmalarımızda daha çok çevre ve doğa olmak üzere her konudan esinlendik. Hem çağdaş sanat alanında hem de hat, tezhip sanatlarından oluşan eserlerimizi öğrenciler bir araya getirdi. Öğrencilerimiz bu eserleri tam bir sene içerisinde yaptı. Öğrencilerimiz eserlerinde ruh hallerini de yansıtsınlar istedim. Sanatsal bakış açılarını biraz geliştirmelerini istediğim için serbest çalışmalarımız da oldu. Her konudan, her temadan çalışmalarımız var."

Toprakpınar, 25 öğrencinin çalışmalarının yer aldığı serginin gün boyu ziyaret edilebileceğini belirtti.

Kaynak: AA

İmam Hatip Liseleri, Kültür Sanat, Etkinlik, Kayseri, Eğitim, Kültür, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kayseri'de Gelenekten Geleceğe Sanat Sergisi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran’da yola çıkıyor Ölüm gemisi seferlere yeniden başlıyor, 6 Haziran'da yola çıkıyor
İran sınırında erkek cesedi bulundu İran sınırında erkek cesedi bulundu
İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı İngiliz efsanesi James Milner futbolu bıraktı
Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti Çifte cinayeti çektiği video ile itiraf etti
Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek hakkında tahliye kararı
TBMM’den Özgür Özel’in grup toplantısına onay TBMM'den Özgür Özel'in grup toplantısına onay

15:31
A Milli Takım ABD’ye gitti Herkes aynı detaya takıldı
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı
15:25
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
Tartışma yaratan paylaşım: Kızlar cennetteyim galiba
15:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açık açık uyardı: Kamu malının israf edilmesine göz yummayız
14:51
Selahattin Demirtaş’ın son hali
Selahattin Demirtaş'ın son hali
14:26
16 yıl sonra bir ilk CHP Grup Toplantısı’na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu’na tepki gösterdi
16 yıl sonra bir ilk! CHP Grup Toplantısı'na katılan Önder Sav, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi
14:23
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Özgür Özel, parti grubunda ağzını bozdu: Göbek atıyor yavşaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 15:32:12. #7.13#
SON DAKİKA: Kayseri'de Gelenekten Geleceğe Sanat Sergisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.