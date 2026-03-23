Kayseri Hayvanat Bahçesi Ramazan\'da 40 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günlerinde toplam 40 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 153 farklı türden yaklaşık 1600 hayvanı misafir eden hayvanat bahçesi, Ramazan Bayramı'nın 2. ve 3. günlerinde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz olarak açtı.

Ziyaretçiler, bayrama özel olarak sunulan ücretsiz hizmetten dolayı Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.