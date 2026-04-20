Kayseri, Portekizli Öğrencilere Ev Sahipliği Yaptı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

20.04.2026 15:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Erasmus projesi kapsamında kente gelen Portekizli öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Portekiz'den gelen 12 öğrenci ve 2 öğretmen, Sümer Fen Lisesi İngilizce öğretmeni Tuba Özsoy'un koordinatörlüğünde misafir edildi.

Öğrenciler, gönüllü ailelerin evlerinde konaklayarak Türk aile yapısını tecrübe etti.

Büyükşehir Belediyesinin sunduğu "Kayseri Kültür Yolu" etkinliğinde uzman rehber eşliğinde ilin tarihini tanıma fırsatı bulan öğrencilere, Selçuklu Uygarlığı ve Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi'nden Kurşunlu Camisi'ne, Cumhuriyet Meydanı'ndan Kaleiçi'ne, tarihi medreselerden camilere kadar birçok durakta kentin kimliği anlatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Portekizli öğretmen Maria Leonor Marques, Kayseri'yi çok sevdiğini belirtti.

Tuba öğretmen ile 5 yıldan fazla bir süredir eğitim çalışmaları yürüttüklerini anlatan Marques, "Kendisinin kurucusu olduğu ve 6 kıtadan 124 ülkenin öğrenci ve öğretmenlerini bir araya getiren projede birlikte çalıştık. Tarihi dokusuyla, her şeyi ile büyüleyici bir şehir. Kayseri'yi seçme sebeplerimden bir tanesi tarihi güzellikleri." ifadelerini kullandı.

Özsoy ise Portekizli öğretmenlerin ikinci kez Türkiye'ye geldiğini ifade ederek, Türkiye'yi ve Kayseri'yi çok sevdiklerini ve bu durumun gurur verici olduğunu aktardı.

Ziyaretler kapsamında öğrenciler derslere de katıldı.

Kaynak: AA

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültür Sanat, Kayseri, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 16:12:27. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.