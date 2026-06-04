Kazanpınar Camii Açıldı - Son Dakika
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Kazanpınar Camii Açıldı

Kazanpınar Camii Açıldı
04.06.2026 17:27
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Sivas Ulaş'ta Kazanpınar Camii törenle ibadete açıldı, köy halkı için önemli bir merkez olacak.

Sivas'ın Ulaş ilçesine bağlı Kazanpınar köyünde yapımı tamamlanan Kazanpınar Camii düzenlenen törenle ibadete açıldı

Kazanpınar Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği ile hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilen caminin açılış törenine Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Halil İbrahim Yeşilyurt, Ulaş Kaymakamı Esad Mücahit Eskimez, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Vali Şimşek, 1931 yılından bu yana köye hizmet veren eski caminin yerine yeni ve modern bir ibadethanenin kazandırıldığını belirterek, "Köyümüze hizmet eden camimizin yerine, köyümüze, ilçemize ve dinimize yakışır çok güzel bir cami inşa edilmiş. Gerçekten büyük emek ve fedakarlıkla ortaya çıkan bu eserde katkısı bulunan tüm hayırseverlerimize, dernek yöneticilerimize, destek veren vatandaşlarımıza, mühendisinden işçisine, ustasına kadar emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Camimiz hayırlı ve uğurlu olsun inşallah." dedi.

Caminin yapımında emeği geçenlere teşekkür eden Vali Şimşek, eserin köy halkı için önemli bir manevi buluşma noktası olacağını ifade etti.

Camide vatandaşların huzur ve kardeşlik ortamı içerisinde ibadetlerini yerine getireceğini dile getiren Vali Şimşek, alt katta yer alan Kur'an kursunda da eğitim faaliyetlerinin yürütüleceğini kaydetti.

Kur'an kursunda çocukların dini eğitim alacağını belirten Vali Şimşek, caminin ibadet hizmetlerinin yanı sıra eğitim ve kültür merkezi olarak da hizmet vereceğini söyledi.

İl Müftüsü Hasan Limon tarafından yapılan duanın ardından kurdele kesilerek Kazanpınar Camii ibadete açıldı. Açılışın ardından vatandaşlarla birlikte öğle namazı eda edildi. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazanpınar Camii Açıldı - Son Dakika

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