Kazdağları'nda Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kazdağları'nda Sonbahar Güzellikleri

Kazdağları\'nda Sonbahar Güzellikleri

Kazdağları'nın sonbahar renkleri, doğa tutkunlarını ve fotoğrafçıları cezbediyor.

11.11.2024 13:18
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Balıkesir ve Çanakkale sınırlarında yer alan Kazdağları, sonbahar mevsimiyle birlikte ağaçlarındaki renk tonlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Kuzey Ege'de Edremit Körfezi'nin kuzeyinde bulunan, zengin fauna ve bitki örtüsüyle dikkati çeken Kazdağları'nda sonbahar, ağaçların göz alıcı renkleriyle ziyaretçilerini şaşırtıyor.

Kayın, meşe, köknar, kestane ve çam ağaçlarının yoğun olduğu Kazdağları'nda sonbahar manzarasını görmek isteyen doğa fotoğrafçıları ve yürüyüş meraklıları, bölgeye ilgi gösteriyor.

Ziyaretçilerden Tolga Çabaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgenin doğasıyla çok güzel bir yer olduğunu aktararak, "Özellikle uzun yürüyüşler yapmak bu havalarda doğanın keyfini çıkarmak için çok muhteşem bir yer. Uzun yürüyüşler ve temiz hava almak isteyen herkesin mutlaka gelmesi gereken bir yer olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

Kazdağları'na sonbaharın güzelliklerini görmek için İstanbul'dan gelen Gamze Çabaklı ise bölgenin sonbahar mevsimiyle büründüğü renklerin görülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Heykeltıraş Ertuğ Atlı da Kazdağları'nın inanılmaz derecede güzel bir manzarası olduğunu kaydetti.

Bölgenin mitolojide "İda Dağı" olarak bilindiğini dile getiren Atlı, "Yürürken yaprakların çıtırtısı, doğanın şırıltısı hepsi birbirinin içine karışmış inanılmaz derecede güzel bir dua var. Renkler muhteşem. Yeşili, mavisi, moru, sarısı var. İnanılmaz renkli." dedi.

Doğa fotoğrafçısı İrfan Kolçak da Kazdağlar'nın Türkiye'nin sonbahar fotoğrafları çekebilecek ilk 5 yerinden biri olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kazdağları'nda Sonbahar Güzellikleri - Son Dakika

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