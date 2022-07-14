Kebap yapımını öğrenen gençler, 14 Temmuz Dünya Kebap Günü'nde sertifikalarına kavuştu - Son Dakika
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Kebap yapımını öğrenen gençler, 14 Temmuz Dünya Kebap Günü'nde sertifikalarına kavuştu

14.07.2022 16:58

Kebap yapımını öğrenen gençler, 14 Temmuz Dünya Kebap Günü'nde sertifikalarına kavuştu - 69 yıllık kebap ustasından eğitim alan gençlere sertifikaADANA Adana'da 69 yıllık kebap ustasından eğitim alan gençlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Kebap yapımını öğrenen gençler, 14 Temmuz Dünya Kebap Günü'nde sertifikalarına kavuştu - 69 yıllık kebap ustasından eğitim alan gençlere sertifika

ADANA Adana'da 69 yıllık kebap ustasından eğitim alan gençlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Adana Şube Başkanı Biral Serttaş, Adana Aşçılar ve Pastacılar Derneği Gençlik Kolları'nda ki 9 kursiyere kebapçılık eğitimi vermek istedi. Bunun için çalışmalar başlatan Serttaş, 69 yıllık kebap ustası Ali Şemi'den de destek alarak 9 kursiyere hızlandırılmış eğitim verildi.

14 Temmuz Dünya Kebap Günü'nde ise kursiyerlere ocak başında eğitim verilip ardından sertifikaları dağtıldı.

Milletvekili kebap yapmaya çalıştı

Sertifika töreni sırasında ise AK Parti Adana Milletvekili Tamer Dağlı'da kebap yapmaya çalıştı. Daha sonra kursiyerler adına konuşan Kuzey Kavruk, "Dünya Kebap Günü'ne özel burada kebap yaptık ve eğitim aldık. Tarihi kebabın nasıl yapıldığını öğrendik. Kebap yapmak gerçekten zormuş. Elimizin yatkın olduğunu öğrendik ama daha öğreneceğimiz çok şey var" diye konuştu.

Biral Serttaş ise eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Gençlerimiz Adana Kebabını öğrenmeden sektöre girmesinler istedik. Bu nedenle eğitim düzenledik. Gençlerimiz bu eğitimle 1955 yılının tarifleriyle gerçek Adana Kebabı öğrendiler. Gerçek Adana Kebap'ta zırhla çekilmiş ete sadece tuz ve kırmızı toz biber eklenir. Tercihen kırmızı biberde konulabilir. Kebap yapımının çok ince detayları var ve bunları kursiyerlere öğrettik" ifadelerini kullandı.

"Daha öğrenecek çok püf noktalar var"

9 yaşında başladığı meslekte 69'uncu yılını deviren kebap ustası Ali Şemi, "5 senedir böyle gençlerimize eğitim veriyoruz. gençlerin Adana Kebabı mutlaka öğrenmeleri lazım. gençlere başarılar diliyorum. Daha öğrenecek çok püf noktaları var" dedi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Kebap yapımını öğrenen gençler, 14 Temmuz Dünya Kebap Günü'nde sertifikalarına kavuştu - Son Dakika

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