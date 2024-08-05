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'Kelebekler Vadisi'ne seyir terası

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesi Ölüdeniz mahallesinde bulunan dünyaca ünlü Kelebekler Vadisi'ni Faralya Mahallesinden izlemek için her yıl binlerce vatandaş sarp kayalıklara çıkarak fotoğraf çektiriyor.

Kelebekler Vadisini zirveden gören Faralya Mahallesindeki kayalıklardan fotoğraf çektirmek için duran vatandaşlar zaman zaman yaralamalı ve ölümlü kazalara neden oluyordu. Kelebekler Vadisi'nin eşsiz güzelliğini vatandaşların daha rahat ve güvenli bir şekilde izleyebilmeleri için Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından kayalık alana 'Seyir Terası' yapımı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras talimat verdi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kelebekler Vadisi'nin muhteşem manzarasının güvenle seyredilmesi için harekete geçiyoruz. Her yıl yaşanan üzücü kazaları önlemek adına, kayalıkların bulunduğu bölgeye güvenli bir seyir terası inşa edilmesi için gerekli talimatları verdim. Doğayı koruyarak ve güvenliği ön planda tutarak herkes için daha keyifli bir ziyaret sunacağız" dedi.