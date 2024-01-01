Kemah Tren İstasyonu Cumhuriyet\'in İlk Yıllarından Beri Hizmet Veriyor

Cumhuriyet'in ilk yıllarında yapımı tamamlanan Kemah Tren İstasyonu, eski dokusu bozulmadan hizmet veriyor.

Kemah'ta 1938'de inşa edilen, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulunca korunan tren istasyonu, ilçenin sembol binaları arasında yer alıyor.

Birçok anıya tanıklık eden ve zaman içerisinde yıpranan istasyon, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının (TCDD) girişimleriyle alınan izinler doğrultusunda restore edildi.

Yıllardır hizmetini sürdüren istasyon binası, otantik yapısı ve tarihi dokusu ile Turistik Doğu Ekspresi güzergahında bulunuyor.

Kemah Belediye Başkanı Osman Kemal Aslan, AA muhabirine, tren istasyonunun ilk günkü gibi vatandaşlara hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

İstasyonun yıllardır sıla ile gurbeti birbirine bağlayan köprü olduğunu vurgulayan Aslan, İstanbul'da bulunan birçok Kemahlı iş insanının, bir dönem imkansızlıklar içerisinde ayaklarında kara lastikle ve günlerce süren tren yolculuğuyla bu binadan gurbete gittiğini aktardı.

Tren istasyonu anılarla dolu

Aslan, geçmişte uçak ve otobüs gibi alternatif ulaşım araçları bulunmadığı için insanların seyahatlerini trenle gerçekleştirdiğini dile getirerek, "Bu tren garında ve giden trenlerde çok büyük anılar var. Yokluk içerisinde memleketlerinden ayrılan birçok insan büyük şehirlerde çok büyük iş insanları oldular. Bu insanlarımız bugün ilçemize de büyük katkılarda bulunuyorlar. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Kemah Tren İstasyonu'nda yaşanan hikayeleri anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Kemahlılar önceden, akşam saatlerinde gelen ekspresi göndermeden evlerine gitmezlerdi. Burada böyle bir adet vardı. Kemah'ta bulunan bütün memurlar ve vatandaşlar, akşam saatlerinde tren garına gelerek demir yolu boyunca dizilirlerdi. Burada günlük yorumlar yaparak 4-5 kişilik gruplar halinde gezip gece ekspresini beklerlerdi. Treni uğurladıktan sonra da burada ışıklar söner ve herkes evine giderdi. Buraların böyle bir anısı da vardı."

"Tren garımız doğal haliyle duruyor ve hiç bozulmadı"

Garın TCDD tarafından gerçekleştirilen restorasyonla bugüne kadar orijinal haliyle geldiğine dikkati çeken Aslan, "Restorasyon sonrası biz de belediye olarak burada ağaçlandırma ve çevre düzenlemesine katkı sunduk. Tren garımız doğal haliyle duruyor ve hiç bozulmadı. Zaten burada rastgele bir şey yapmanız mümkün değil çünkü bölge sit alanı ve kültür varlıkları arasında yer alıyor. Biz böyle olmasından memnunuz çünkü bu bina yıkılırsa tarihimiz de yok olmuş olacak." diye konuştu.

Kemah'ın tarihi ve kültürel yönden çok zengin olduğunu, Turistik Doğu Ekspresi'nin de burada mola vermesi halinde yolcuların bu güzelliklerden faydalanabileceğini belirten Aslan, şunları ifade etti:

"Yetkililerden Turistik Doğu Ekspresi'nin en azından bir saat burada mola vermesini istiyoruz. İnşallah yetkililer buradan sesimizi duyarak tarihi ve kültürel zenginliğe sahip bu ilçemize katkı sunarlar. Tren ilçemizde durmadığı için zaman zaman yolcular da bizi arayarak neden Kemah'ta durmadığını soruyorlar ve tepki gösteriyorlar. Yetkililerden bu konuda destek bekliyoruz. Bu güzel ilçemizi insanların gezip görmelerini istiyoruz."