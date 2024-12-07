Kemerhisar'da Kadınlar Kooperatif Kurdu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Kemerhisar'da Kadınlar Kooperatif Kurdu

Kemerhisar\'da Kadınlar Kooperatif Kurdu

Bor'daki kadınlar, kurdukları kooperatifle süs eşyası üreterek ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

07.12.2024 12:16
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Niğde'nin Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde ev kadınları, kurdukları kooperatifle ürettikleri süs eşyalarını satarak ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Beldede geçen yıl bir araya gelerek süs eşyası üreten ev kadınları, ürünlerini satamayınca kooperatif kurmaya karar verdi.

Yaklaşık 2 ay önce Tyana Kadın Kooperatifini kuran 10 kadın, deri, taş tozu, kağıt ip ve su kabağı gibi atık malzemeler kullanarak, çanta, avize, biblo, kolye gibi süs eşyaları üretmeye başladı.

Kooperatif başkanı Nazan Çağlak, AA muhabirine, tanıştığı kadınların el emeğiyle ürettikleri eşyalarını satamamaktan şikayetçi olduğunu, bu nedenle kooperatif kurduklarını söyledi.

Kadınların başarılı olacağına inandığını dile getiren Çağlak, "Kadınlarımızın ürettiği kağıt ipten çantalar ellerinde kalmış, biz de kooperatif kurduk ve bunları satmaya başladık. Daha sonra hep beraber kağıt ipten çantalar üretmeye başladık, sonra deri artıklarını topladık, onlardan takılar ürettik. Su kabağından gece lambaları, mumluklar yaptık." dedi.

Ürettikleri süs eşyalarının talep gördüğünü bildiren Çağlak, bu ürünleri rahat şekilde pazarladıklarını anlattı.

Çağlak, uluslararası satış yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu iş bizim için çok güzel oldu, hem beldemizi tanıtıyoruz hem kadınlarımızın evlerine ekonomik katkı sağlıyoruz. Burada sosyalleşiyoruz, sabah geliyoruz akşama kadar bir şeyler üretiyoruz." diye konuştu.

Kooperatifin başkan yardımcısı Mualla Taşkıran da memleketi Çorum'dan eşiyle Kemerhisar'a geldiğini, burada usta öğretici olarak işe başladığını söyledi.

Belde halkını çok sevdiğini aktaran Taşkıran, "İlk başta çantayla başladık daha sonra Efser hocamın gelmesiyle kabak işine girdik. Taş tozundan süs eşyalar dökmeye başladık. Onları boyuyoruz arkadaşlarla. Atık derileri toplayıp onlardan takılar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşkıran, kooperatif sayesinde farklı insanlar tanıdığını ve bunun güzel bir duygu olduğunu söyledi.

"Kabak başka bir dünya, aşk benim için"

Kooperatif başkan yardımcısı Efser Kaplan ise Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Hatay'ın İskenderun ilçesinden Kemerhisar'a geldiklerini ve 5 yıldır usta öğreticilik yaptığını belirtti.

Kemerhisar'ı çok sevdiğini anlatan Kaplan, şöyle konuştu:

"Doğasını, insanlarını çok seviyorum. Ben bir dönem burada usta öğreticilik yaptım. İskenderun'da usta öğreticiliğe su kabağıyla başladım. Kabak başka bir dünya, aşk benim için. Kabağı öğrettikçe daha da büyük keyif aldım. Bir şeyler üretip sunmak ve bir arada yapmak çok güzel. Depremin izlerini de burada atmaya çalışıyoruz. En kısa zamanda şehrimin ve depremde hasar alan 11 ilin iyileşmesini istiyorum."

Kooperatif üyesi Sümbüle Gök de bu işi yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Kemerhisar'da Kadınlar Kooperatif Kurdu - Son Dakika

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