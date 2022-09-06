Kiraz yaprağı sarması yoğun ilgi görüyor - Son Dakika
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Kiraz yaprağı sarması yoğun ilgi görüyor

06.09.2022 11:57

Kiraz yaprağı sarması yoğun ilgi görüyorMALATYA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen 'dalbastı' kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında 'padişah yemeği' adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması yoğun talep görüyor.

Kiraz yaprağı sarması yoğun ilgi görüyor

MALATYA Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde yetiştirilen 'dalbastı' kirazının yaprağından yapılan ve halk arasında 'padişah yemeği' adıyla bilinen kiraz yaprağı sarması yoğun talep görüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde üretilen ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli 'dalbastı kirazı' yaprağında yapılan yaprağı meyvesinde pahalı olan sarma köfteye vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kentte yetiştirilen buğdaydan elde edilen bulgurun yaprağa sarılmasıyla tencerede pişirilerek, kaynatılan yoğurtla birleştirilen sarma köfteler, kısık ateşte pişmesi için bekleniyor. Dalbastı kirazının yaprakları kullanılarak yapılan ve Osmanlı döneminde saray mutfağında yerini alan kiraz yaprağı sarması, Malatya'nın iştah kabartan lezzetleri arasında bulunuyor.

"Taleplere yetişemiyoruz"

Sarma köftesinin tamamen doğal ürünlerden elde edildiğini belirterek taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini ifade eden restoran çalışanı köfte ustası Şebnem Koç, "Kiraz yaprağı yemeği ustasıyım. Kiraz yaprağı Malatya'nın en meşhur yemeklerinden bir tanesidir. Kiraz yapraklarımızı, Yeşilyurt ilçesinde temin ediyoruz ve salamurasını yapıyoruz. Kiraz yaprağını tuz ve su ile birlikte basıyoruz. Sonrasında sudan çıkarıp, köftelik bulgurumuzu yoğurarak tek tek sarmaya başlıyoruz. Ardından ayranının yapıyoruz. Ayranına yumurta, erik ekşisi, ununu yağını katıp ayran yapıyoruz. Pişen kiraz köftemizle yapmış olduğumuz ayranı birbirine katıyoruz. Daha sonra ise tereyağı ve sıvı yağ kullanarak soğanları kavuruyoruz. Hazırlamış olduğumuz soğanlı sosu da köftenin üzerine döküyoruz. Ortaya güzel sunumlu kiraz yaprağı köftemiz çıkıyor" dedi.

"Yaprağı kiraz fiyatından pahalı"

Malatya'nın son yıllarda gastronomi şehri olma yolunda ciddi gayretler sarf ettiğini kaydeden Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Malatya Şube Rıdvan Budak ise, "Bu dönemde Malatya'ya gelen yabancılar özellikle kiraz yaprağı sarmasına olan ilgisi bizlerin de dikkatini çekmeye başladı. Kiraz yaprağı sarmasının ciddi anlamda öne çıkması işletmeciler olarak bizleri de memnun ediyor. Kiraz yaprağı sarmasının özellikle yaprağının kiraz fiyatından daha fazla olması son yıllarda gelen misafirlerin bu yemeğe ilgi göstermesi. Misafirler özellikle biz kiraz yaprağı sarması yemeğe geldik demeleri bizleri de memnun ediyor. Yeşilyurt Belediyesi'nin de kiraz yaprağı sarmasının coğrafi tescil işareti alması da bizleri memnun etti. Malatya'mızın ürünü Malatya'ya gelen misafirlerin Malatya yöresel tabağını bulması bizleri sevindiriyor" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

Yeşilyurt, Malatya, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Kiraz yaprağı sarması yoğun ilgi görüyor - Son Dakika

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